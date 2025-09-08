  • USD: 41,10 - 41,17
  • EURO: 48,01 - 48,10
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yasemin Yürük'ün acı günü!

Eski şarkıcı Yasemin Yürük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babasının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ekleme: 8.09.2025 - 10:42 Güncelleme: 8.09.2025 - 10:42 / Editör: Ozge Selin
Bir dönemin popüler gruplarından Hepsi'nin üyelerinden biri olan ve adını geniş kitlelere duyuran Yasemin Yürük, uzun zamandır Gülçin Ergül'le yaşadığı tartışmalarla gündeme geliyordu.

Açıklamaları ve paylaşımlarıyla olay olan Yürük, baba acısıyla yıkıldı.

Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Yürük, son paylaşımında babasını kaybettiklerini duyurdu. Babası Mehmet Yürük'ün kaybıyla yıkılan Yürük, cenaze bilgilerini de paylaştı.

"BABAMIZ MEHMET YÜRÜK'Ü KAYBETTİK"

Yazılı bir açıklama yapan ünlü isim şu ifadeleri kullandı: "Babamız Mehmet Yürük'ü kaybettik. Cenazemiz 8 Eylül Pazartesi günü, ikindi namazına müteakip Büyükada Hamidiye Camii'nden kaldırılacaktır. Dualarınızı ve güzel dileklerinizi bekliyoruz."

Yasemin Yürük'ün acı günü!
Başkan Erdoğan 2025- 2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor
Gürsel Tekin İl Binasına Gidiyor! Açıkladı...
AK Parti'den Saldırıya Tepki! Ömer Çelik Açıklama Yaptı...
Mehmet Şimşek: Ekonomi programımız stres testinden geçti
'Dolarda Hedefimiz Yok!' Orta Vadeli Program Açıklandı...
Karakola Hain Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu...
CHP'li Vatandaştan Polise Tehdit! Kameralar Önünde...
Emine Erdoğan'ın Büyük Başarısı! Ciddi Artış...
CHP'DE Kurultay Oyunları! İl Başkanları Tedirgin...
OVP açıklanıyor! Ekonomide yeni yol haritası belli oluyor
İlk Ders Yeşil Vatan! 18 Milyon Öğrenci Dersbaşı Yaptı...
Türkiye Küresel Güç Oluyor! Fransız Basını Yer Verdi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabineyi Topluyor! Masada ne var ?
Terörsüz Türkiye Vurgusu! Ömer Çelik Açıklamalarda Bulundu...
Tüm Dünya Siyonizme Karşı Ayakta! Bu Kez Londra...
Bakan Yerlikaya Duyurdu! Dönüş Hızlandı...
Manifest Grubu'na Soruşturma! Teşhircilik...
Türkiye-Ermenistan Arasında Önemli Viraj! Heyetler Görüşecek...
CHP'Lİ Belediye Başkanı'na Tutuklama! Savcılık Tahliyeye İtiraz Etti...
Uçan Karakol! TSK'nın Gözbebeği...
Ruslar Kansere Çare Buldu! Üstelik Ücretsiz...

Ruslar Kansere Çare Buldu! Üstelik Ücretsiz...

Şiddetli Sağanak Yolda! Su Baskınlarına Dikkat!

Şiddetli Sağanak Yolda! Su Baskınlarına Dikkat!

O Şirket Hızını Artırıyor! Yeni Fiber Teknoloji...

O Şirket Hızını Artırıyor! Yeni Fiber Teknoloji...

Uçak Yolculuğunda Yeni Dönem...

Uçak Yolculuğunda Yeni Dönem...

Elon Musk'tan Çip Atağı! 'En iyisi olacak...'

Elon Musk'tan Çip Atağı! 'En iyisi olacak...'

Tıp Tarihinde Bir İlk! Böbrekler İçin Önemli...

Tıp Tarihinde Bir İlk! Böbrekler İçin Önemli...