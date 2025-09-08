Yasemin Yürük'ün acı günü!

Bir dönemin popüler gruplarından Hepsi'nin üyelerinden biri olan ve adını geniş kitlelere duyuran Yasemin Yürük, uzun zamandır Gülçin Ergül'le yaşadığı tartışmalarla gündeme geliyordu.Açıklamaları ve paylaşımlarıyla olay olan Yürük, baba acısıyla yıkıldı.Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Yürük, son paylaşımında babasını kaybettiklerini duyurdu. Babası Mehmet Yürük'ün kaybıyla yıkılan Yürük, cenaze bilgilerini de paylaştı."BABAMIZ MEHMET YÜRÜK'Ü KAYBETTİK"Yazılı bir açıklama yapan ünlü isim şu ifadeleri kullandı: "Babamız Mehmet Yürük'ü kaybettik. Cenazemiz 8 Eylül Pazartesi günü, ikindi namazına müteakip Büyükada Hamidiye Camii'nden kaldırılacaktır. Dualarınızı ve güzel dileklerinizi bekliyoruz."