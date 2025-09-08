  • USD: 41,10 - 41,17
Ünlü oyuncu ev değiştiriyor!

14 yıllık evliliğini sona eren eski oyuncu Yasemin Özilhan, iki çocuğuyla Beykoz’daki lüks bir siteye taşınıyor.

Ekleme: 8.09.2025 - 10:45 Güncelleme: 8.09.2025 - 10:46
Doktorlar'ın çekildiği hastanenin sahibi ile evlenen ve oyunculuğa ara veren Yasemin Özilhan, 2011 yılında nikah masasına oturduğu eşi İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliklerini geçtiğimiz günlerde tek celsede sonlandırdı.

Özilhan şimdi de yıllardır Sarıyer'de oturduğu Boğaz manzaralı villaya veda etmeye hazırlanıyor.

KIZLARIYLA YENİ HAYAT

İki çocuğuyla birlikte yeni bir hayata yelken açmaya hazırlanan Yasemin Özilhan, Beykoz'da lüks bir villa kiraladı.

ÇOCUKLARIN BABASI ÖDEYECEK

Yasemin Özilhan'nın kiraladığı villanın aylık kira bedelinin tam tamına 20 bin dolar yani yaklaşık 825 bin TL olduğu öğrenildi. Yasemin Özilhan'ın çocuklarıyla birlikte yaşayacağı evin kirasını ise boşandığı eşinin ödeyeceği iddialar arasında.

Lüks sitede; Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Emre Altuğ, Mehmet Topal, Demet Akalın ve Dilan Çıtak gibi ünlü isimler oturuyor.

Özilhan, 2012'de Emine'yi 2013'te Ela'yı kucağına aldı.

