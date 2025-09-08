İstanbul gecelerinde görüldü!
Arkadaşları ile eğlenmeye çıkan ünlü manken Şevval Şahin'in resmi hizmete mahsus araçta çekilen görüntüleri dikkat çekti.
Ünlü manken Şevval Şahin, magazin gündeminden düşmüyor.
Cesur kıyafetleri ve aşkları ile dikkat çeken Miss Türkiye 2018 birincisi Şahin, bu kez gece hayatıyla gündemde.
BEBEK'TE KIZ KIZA EĞLENCE
Uzun süredir iş insanı Burak Ateş ile birlikte olan Şevval Şahin, önceki gece İstanbul Bebek'te bir otelde eğlendi.
Arkadaşları 2016 Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu ve Selen Çatinkaya ile bir otelde eğlenen ünlü manken, geç saatlerde otelden çıkış yaptı.
Şahin, otelden sevgilisinin kendisine tahsis ettiği özel koruma ve şoförlü araçla ayrıldı.
RESMİ HİZMETE MAHSUS ARAÇ
Aracın camında, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 'resmi hizmete mahsustur' yazılı kart olması dikkat çekti.
Şahin'in resmi araç içinde çekilen görüntüleri, günün en çok konuşulan olaylarından biri oldu.
