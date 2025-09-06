Konseri iptal edildi

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin, Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki sahnesi iptal edildi.Tilki sahneye çıktığı an hiç beklenmedik bir sürpriz ile karşılaştı.Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda kurulan sahnede şarkı söylemeye hazırlanan şarkıcının adının anons edilmesiyle birlikte yağmur bastırdı.Tilki kısa süreliğine sahneye çıktı ancak elektrik kaçağı riski nedeniyle geri indirildi.Yağış yaklaşık yarım saat sürdü.Kalabalık bu sürede alandan ayrılmadı.Ancak elektronik cihazların yağmurdan etkilenmesi üzerine teknik ekip, can güvenliği gerekçesiyle konseri iptal etti.Hoparlörlerden konserin ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.Tilki sosyal medya hesabından yaşananlarla ilgili bilgi verdi."Tüm jeneratörler tüm mikserler, her şey su aldı ve elektrik aksamında bir bozukluk olduğu için hiçbir şey çalışmıyordu. Hatta ben sahneye çıktım, size sesimi duyurmaya çalıştım ama mikrofon bile çalışmadığı için hiçbir şey açıklayamadım."Çok üzgün olduğunu söyleyen ünlü isim, "Sizinle kavuşmak o kadar çok istiyordum ki seyircimi o kadar çok özlemiştim ki, lütfen bunu telafi edelim. Enerjinizi hissettim ve en yakın zamanda yeni tarihte buluşmak dileğiyle" ifadesini kullandı.Kendisinin 22:00'de sahneye çıkmasının istendiğini söyleyen Tilki "Çünkü 21:30'da hava tahminlerinde yağmur göründüğü söylendi. Ancak sahne saatinde daha büyük bir yağmur yağdı" açıklamasını yaptı.