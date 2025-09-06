  • USD: 41,10 - 41,17
Kardeniz Kılıç tüm gerçekleri açıkladı

Sosyal medya fenomeni Kardeniz Kılıç'ın Mahir Bektaş ile İzmir'deki düğünü olay oldu. Kuzeninin eski eşiyle evlendiği öne sürülen Kılıç söylentilerle ilgili açıklama yaptı.

Survivor yarışmasıyla meşhur olan Kardeniz Kılıç magazin gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.

Ünlü fenomen İzmir'de Mahir Bektaş ile nikâh masasına oturdu.

KUZENİNİN ESKİ EŞİYLE Mİ EVLENDİ?
Düğünün ardından bomba bir iddia ortaya atıldı.

Kılıç'ın kuzeninin eski eşiyle evlendiği öne sürüldü.

Fenomen söylentiler üzerine açıklama yaptı.

İLİŞKİLERİ 5 YIL ÖNCE BAŞLAMIŞ
İlişkilerinin 5 yıl önce başladığını dile getiren Kılıç ortada aldatma olmadığını ifade etti.

"Düğün günümüzden beri birkaç kişinin ortaya attığı asılsız haberlerin çoğalarak artması sonucu, başta eşimin eski eşinin durumdan rahatsız olması sebebiyle bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım." diyen ünlü isim şunları söyledi:

"Eşimin evliliği 10 yıl önce bitmekle birlikte ilişkimiz yaklaşık 5 yıl önce başlamıştır. Ortada bahsedildiği gibi aldatma, ayırma vs. yoktur. Eşimin eski eşiyle de aramızda bir problem yoktur. Kendisi çıkan bu asılsız haberlerden oldukça rahatsız. Anlaşmazlık sonucu bitmiş bir evliliğin ardından oldukça medeni bir şekilde iletişim devam etmektedir.

Ben etkileşim almak için yapılan bu haberleri önemsemem, de konuyla ilgili hiçbir problem olmamasına rağmen bir kadının bu paylaşımlarla canının sıkılmasını ve gündelik hayatının etkilenmesini istemiyorum.

Ayrıca, konuyla ilgili çıkan tüm asılsız haber ve hakaretlerle ilgili hukuki süreçler başlatılacaktır."

HOLLANDA'DA EVLENME TEKLİFİ ALMIŞTI
Bu arada geçtiğimiz şubat ayında Hollanda'da evlilik teklifi alan ünlü isim, mutluluğunu takipçileriyle paylaşmıştı.

Fotoğraflarda eşinin yüzünü gizleyerek merak uyandırmıştı.
