Hayatını 4 kelime ile özetledi

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk İstanbul Bebek'teki bir manav çıkışında görüntülendi. Basın mensuplarına selam veren Buruk soruları yanıtladı. Teknik adam her şeyin yolunda olduğu mesajını verdi.

Ekleme: 6.09.2025 - 14:35 Güncelleme: 6.09.2025 - 14:36 / Editör: Ozge Selin
Son yıllarda adı magazin gündemine de sık sık gelen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Bebek'te görüntülendi.

Samimi tavırlarıyla görmeye alışkın olduğumuz Buruk bir manava girerek alışveriş yaptı.

MANAVDA GÖRÜNTÜLENDİ
Teknik adam dükkan çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gazetecilere gülümseyerek selam veren Buruk

"İyiyiz, her şey yolunda" şeklinde konuştu.

Tecrübeli teknik adama kısa süren sohbetin ardından hızlı adımlarla aracına yönelerek oradan ayrıldı.

ESKİ EŞİYLE TATİLE ÇIKMIŞTI
Bu arada geçtiğimiz yıl boşandığı 17 yıllık eşi modacı Nihan Akkuş ile zaman zaman bir araya gelen Galatasaray’ın Teknik Direktörü geçtiğimiz aylarda birlikte görüntülenmişlerdi.

2009’da çocuk sahibi olan Buruk ve Akkuş yaz sezonunu Çeşme'de geçirmişti.

Teknik adamın güneşlenirken eski eşiyle birlikte olduğu, daha sonra ise oğluyla denize girerek voleybol oynadığı görülmüştü.


Bu Kişisel Gelişim Kuralı 400 Yıldır Eskimedi! Yaşam Kaliteniz Artacak...

Üretimler bile değişecek! Gelecekte iPhone'ların hepsini...

NASA'nın InSight aracı, Mars'ın merkezinde bir sürpriz keşfetti

Ağrı Dağı'nda Görüntülendi! Beklenen Tehlike Korkutucu...

Tüm ödemler sil baştan! Sosyal yardımlar ve memur zammı için hesaplar değişti: İşte detaylar...

