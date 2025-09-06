Hayatını 4 kelime ile özetledi

Son yıllarda adı magazin gündemine de sık sık gelen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Bebek'te görüntülendi.Samimi tavırlarıyla görmeye alışkın olduğumuz Buruk bir manava girerek alışveriş yaptı.Teknik adam dükkan çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Gazetecilere gülümseyerek selam veren Buruk"İyiyiz, her şey yolunda" şeklinde konuştu.Tecrübeli teknik adama kısa süren sohbetin ardından hızlı adımlarla aracına yönelerek oradan ayrıldı.Bu arada geçtiğimiz yıl boşandığı 17 yıllık eşi modacı Nihan Akkuş ile zaman zaman bir araya gelen Galatasaray’ın Teknik Direktörü geçtiğimiz aylarda birlikte görüntülenmişlerdi.2009’da çocuk sahibi olan Buruk ve Akkuş yaz sezonunu Çeşme'de geçirmişti.Teknik adamın güneşlenirken eski eşiyle birlikte olduğu, daha sonra ise oğluyla denize girerek voleybol oynadığı görülmüştü.