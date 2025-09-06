  • USD: 41,10 - 41,17
Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesinin parçanlanması sonucu hayatını kaybeden ve cansız bedeni denizin 68 metre dibinden çıkarılan iş adamı Halit Yukay'ın cenaze töreni gerçekleştirilirken törende Yukay'ın yakın arkadaşı olan Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadı.

Yalova'dan 4 Ağustos'ta “Graywolf” isimli teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan iş adamı Halit Yukay, Balıkesir Erdek açıklarında parçalanmış teknesinin bulunmasının ardından başlatılan arama çalışmaları sonucu 68 metre derinlikte ölü olarak bulundu.

Yukay'ın cansız bedeni, 68 metre derinlikten TCG Alemdar gemisi tarafından çıkarıldı.

Balıkesir Erdek açıklarında denizden çıkarılan iş adamının cenazesi İstanbul'a getirildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İş insanı Halit Yukay, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye sanat ve iş dünyasından birçok isim katıldı.

Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı

KIVANÇ TATLITUĞ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Cenaze törenine katılanlar arasında Yukay'ın yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da yer aldı.

Ünlü oyuncunun gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı

BABASINI TESELLİ ETTİ

Tatlıtuğ, ayrıca evlat acısı yaşayan Halit Yukay'ın babası Muhittin Can Yukay'a destek oldu.


