Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı

Yalova'dan 4 Ağustos'ta “Graywolf” isimli teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan iş adamı Halit Yukay, Balıkesir Erdek açıklarında parçalanmış teknesinin bulunmasının ardından başlatılan arama çalışmaları sonucu 68 metre derinlikte ölü olarak bulundu.Yukay'ın cansız bedeni, 68 metre derinlikten TCG Alemdar gemisi tarafından çıkarıldı.Balıkesir Erdek açıklarında denizden çıkarılan iş adamının cenazesi İstanbul'a getirildi.İş insanı Halit Yukay, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.Cenazeye sanat ve iş dünyasından birçok isim katıldı.Cenaze törenine katılanlar arasında Yukay'ın yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da yer aldı.Ünlü oyuncunun gözyaşlarını tutamadığı görüldü.Tatlıtuğ, ayrıca evlat acısı yaşayan Halit Yukay'ın babası Muhittin Can Yukay'a destek oldu.