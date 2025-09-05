  • USD: 41,09 - 41,16
  • EURO: 47,87 - 47,96
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yaza özel şiir paylaştı

Tuba Büyüküstün, yaz mevsimine sosyal medyadan yayımladığı bikinili fotoğraflarıyla veda etti ve "Gözlerimde yaş kalbimde sızı... Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi" dedi. Büyüküstün'ün yaza veda şiiri, gönderme olarak algılandı.

Ekleme: 5.09.2025 - 09:53 Güncelleme: 5.09.2025 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
Tuba Büyüküstün'den yaza veda paylaşımı geldi.

Yaptığı paylaşımlarla zaman zaman kafaları karıştıran Büyüküstün, bu kez yaza veda için bir şiir yazdı.

Rol aldığı yapımın çekimleri için Ayvalık'ta bulunan Tuba Büyüküstün, yaz mevsiminin bitmesiyle yaşadığı burukluğu dile getirdi.

"KALBİMDE SIZI"

Bir yaz daha bitiyor" diyen oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Gökyüzü bulutlandı

Ağırlaştı yürekler

Ayrılıklar bir oyun gibi

Gözlerimde yaş kalbimde sızı

Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi

Ve bir yazı daha devirdik."

GÖNDERME Mİ YAPTI

Büyüküstün'ün sosyal medya hesabından bikinili fotoğraflarını paylaşıp altına yazdığı şiir, bazı kişiler tarafından gönderme olarak algılandı.

Yaza özel şiir paylaştı
Meclis Yeni Yasama Yılınja Ne Zaman Başlayacak? Açılış Tarihi Belli Mi?
Barış Yarkadaş'a İhraç! Konuşan Yanıyor...
Trump Savaşı Bitirecek! ' En Zoru '
Özgür Özel Çamur Siyasetiyle Chp'yi Bitirdi!
Sağlık Bakanlığı'ndan Bir İlk! Tedavide Yeni Dönem...
Özgür Özel'de Koltuk Korkusu! Kaybedeceğini Anlayınca...
E-İmza Yalanına Suç Duyurusu! BTK Açıkladı...
CHP'de Kongre Yapılmayacak!Tedbir kararı gereği...
Hedef 64 Milyar Dolar! 'Emin Adımlarla İlerliyoruz'
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
CHP'de İtiraf Krizi!
Körfez Metrosu'nun temeli 6 Eylül'de atılacak
Özel Kaosa Sürüklüyor! Yargıyı Hiçe Saydı...
Yeni Nesil Mafya Orada Örgütleniyor!
Talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan Verdi, O Şehir Adeta Baştan Kuruldu
MSB: Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 580 kilometreye ulaştı
CHP'de Korkutan Senaryo!
Murat Kurum'dan Elazığ'a 'Hemşehrilik' Teşekkürü!
Konak’ta yatmayan maaşlar işçiyi sokağa döktü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü mesajı
Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! O tarihe dikkat: 29 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! O tarihe dikkat: 29 il için sağanak uyarısı

Instagram'a yeni özellik: Reels izlemek için uygulamayı açmanıza gerek kalmayacak

Instagram'a yeni özellik: Reels izlemek için uygulamayı açmanıza gerek kalmayacak

YouTube engel getiriyor! Premium üyeler çok kızacak...

YouTube engel getiriyor! Premium üyeler çok kızacak...

Mr.Beast'ten bir ilk daha! Duyanlar çok şaşırdı:Tarihe geçecek...

Mr.Beast'ten bir ilk daha! Duyanlar çok şaşırdı:Tarihe geçecek...

Google çöktü mü, ne zaman düzelecek? 4 Eylül 2025 Google erişim problemi yaşıyor!

Google çöktü mü, ne zaman düzelecek? 4 Eylül 2025 Google erişim problemi yaşıyor!

WhatsApp'a o özellik geliyor! Instagram'da da yer alan...

WhatsApp'a o özellik geliyor! Instagram'da da yer alan...