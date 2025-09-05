  • USD: 41,09 - 41,16
  • EURO: 47,87 - 47,96
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Güzide Duran’ın Gözü Meclis’te!

Beyaz Magazin editörü Oktay İnci’nin özel haberine göre, 17 yıllık evliliğini bitiremeyen Güzide Duran, meclisten geçmesi beklenen yeni yargı paketini dört gözle bekliyor.

Güzide Duran’ın Gözü Meclis’te!
Ekleme: 5.09.2025 - 00:46 Güncelleme: 5.09.2025 - 00:48 / Editör: Ozge Selin
Beyaz Magazin editörü Oktay İnci’nin haberine göre, 17 yıl evli kaldığı Adnan Aksoy’la boşanma davası yılan hikâyesine dönen Güzide Duran, 3 aydır iş insanı Fikret Orman’la birlikte. Oktay İnci’nin aktardığına göre, çift son olarak Marmaris’te bir mekânda dudak dudağa görüntülendi. Güzide Duran, geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda kameralara yakalandı ve Oktay İnci’ye yaptığı açıklamada eşinin boşanmaya yanaşmamasından dolayı büyük sıkıntı yaşadığını dile getirdi. Orman’la olan öpüşme görüntüsü için “Umurumda değil.” diyen Duran, Oktay İnci’nin haberine göre meclisten çıkacak kararı dört gözle bekliyor.

Oktay İnci’nin kaleme aldığı haberde, yeni yasama yılı ile birlikte meclisten geçmesi beklenen yargı paketinde, nafaka ve uzun süren boşanma davalarına ilişkin önemli düzenlemeler yer alıyor. İnci’nin aktardığına göre, yeni düzenleme ile boşanma davaları önce karara bağlanacak, ardından nafaka, mal paylaşımı ve velayet konuları ayrı davalarda görülecek. Bu sayede yıllarca süren boşanma davalarının önüne geçilecek.

Güzide Duran’ın Gözü Meclis’te!

Oktay İnci’nin haberine göre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Boşanma davalarıyla ilgili uzun süren yargılamalardan vatandaşımız şikâyetçi ise, TBMM’deki milletvekillerimiz duyarsız kalır mı? Kalmaz! 10 yıl sürmemeli bir boşanma davası! Biz bunu diyoruz. Boşanma davalarıyla, nafaka-tazminat davalarını ayırabiliriz.” dedi.
Oktay İnci, uzun süredir beklenen düzenlemenin yeni yasama döneminde meclis gündemine gelmesinin beklendiğini belirtiyor. İnci’nin haberine göre, boşanmak için artık nafaka, mal paylaşımı, tazminat veya velayet kararının beklenmesine gerek kalmayacak. Öncelikle boşanma kararı verilecek, çiftler yollarını ayıracak. Sonrasında nafaka, mal paylaşımı ve tazminat gibi konular ayrı davalar hâlinde ele alınacak. Oktay İnci’nin yorumuna göre, bu düzenlemenin asıl amacı tarafların bir an önce yeni hayatlarına başlayabilmeleri. Çünkü dava uzun sürdüğünde taraflar yeniden evlenemiyor, özellikle kadınlar doğurganlık dönemlerini kaybedebiliyor. İnci, ayrıca bir yıl evlilik sonrası ömür boyu nafaka ödenmesinin önüne geçileceğini, nafakanın evlilik süresine göre belirleneceğini ve gerekirse kadına sosyal yardım sağlanacağını da aktarıyor.
CHP'de Kongre Yapılmayacak!Tedbir kararı gereği...
Hedef 64 Milyar Dolar! 'Emin Adımlarla İlerliyoruz'
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
CHP'de İtiraf Krizi!
Körfez Metrosu'nun temeli 6 Eylül'de atılacak
Özel Kaosa Sürüklüyor! Yargıyı Hiçe Saydı...
Yeni Nesil Mafya Orada Örgütleniyor!
Talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan Verdi, O Şehir Adeta Baştan Kuruldu
MSB: Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 580 kilometreye ulaştı
CHP'de Korkutan Senaryo!
Murat Kurum'dan Elazığ'a 'Hemşehrilik' Teşekkürü!
Konak’ta yatmayan maaşlar işçiyi sokağa döktü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü mesajı
Lizbon'da Tarihi Kaza! Ölü ve Yaralılar Var...
Bakan Kacır'dan Özel'e Gönderme!
Cumhuriyet Savcısı'na Bıçaklı Saldırı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Mesajlar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar... 'Netanyahu denen gaddara seyirci kalamayız'
Asrın İnşası Tamam !
Putin-KİM zirvesi!
Kira Artış Oranı Belli Oldu !

Kira Artış Oranı Belli Oldu !

Altın rekora devam!

Altın rekora devam!

Türkiye'de En Çok Hangi Marka Araba Satılıyor? Ağustos Ayı Rakamları Belli Oldu: Zirve Değişti...

Türkiye'de En Çok Hangi Marka Araba Satılıyor? Ağustos Ayı Rakamları Belli Oldu: Zirve Değişti...

WhatsApp kullananlar için köklü değişiklik! Yeni özelliğe çok şaşıracaksınız

WhatsApp kullananlar için köklü değişiklik! Yeni özelliğe çok şaşıracaksınız

Altın fiyatları zirvede: Gram altın 4 bin 600 seviyelerini aştı

Altın fiyatları zirvede: Gram altın 4 bin 600 seviyelerini aştı

Bakan Uraloğlu duyurdu! Artık 10 kat daha...

Bakan Uraloğlu duyurdu! Artık 10 kat daha...