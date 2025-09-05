Güzide Duran’ın Gözü Meclis’te!

Beyaz Magazin editörü Oktay İnci’nin haberine göre, 17 yıl evli kaldığı Adnan Aksoy’la boşanma davası yılan hikâyesine dönen Güzide Duran, 3 aydır iş insanı Fikret Orman’la birlikte. Oktay İnci’nin aktardığına göre, çift son olarak Marmaris’te bir mekânda dudak dudağa görüntülendi. Güzide Duran, geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda kameralara yakalandı ve Oktay İnci’ye yaptığı açıklamada eşinin boşanmaya yanaşmamasından dolayı büyük sıkıntı yaşadığını dile getirdi. Orman’la olan öpüşme görüntüsü için “Umurumda değil.” diyen Duran, Oktay İnci’nin haberine göre meclisten çıkacak kararı dört gözle bekliyor.Oktay İnci’nin kaleme aldığı haberde, yeni yasama yılı ile birlikte meclisten geçmesi beklenen yargı paketinde, nafaka ve uzun süren boşanma davalarına ilişkin önemli düzenlemeler yer alıyor. İnci’nin aktardığına göre, yeni düzenleme ile boşanma davaları önce karara bağlanacak, ardından nafaka, mal paylaşımı ve velayet konuları ayrı davalarda görülecek. Bu sayede yıllarca süren boşanma davalarının önüne geçilecek.Oktay İnci’nin haberine göre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Boşanma davalarıyla ilgili uzun süren yargılamalardan vatandaşımız şikâyetçi ise, TBMM’deki milletvekillerimiz duyarsız kalır mı? Kalmaz! 10 yıl sürmemeli bir boşanma davası! Biz bunu diyoruz. Boşanma davalarıyla, nafaka-tazminat davalarını ayırabiliriz.” dedi.Oktay İnci, uzun süredir beklenen düzenlemenin yeni yasama döneminde meclis gündemine gelmesinin beklendiğini belirtiyor. İnci’nin haberine göre, boşanmak için artık nafaka, mal paylaşımı, tazminat veya velayet kararının beklenmesine gerek kalmayacak. Öncelikle boşanma kararı verilecek, çiftler yollarını ayıracak. Sonrasında nafaka, mal paylaşımı ve tazminat gibi konular ayrı davalar hâlinde ele alınacak. Oktay İnci’nin yorumuna göre, bu düzenlemenin asıl amacı tarafların bir an önce yeni hayatlarına başlayabilmeleri. Çünkü dava uzun sürdüğünde taraflar yeniden evlenemiyor, özellikle kadınlar doğurganlık dönemlerini kaybedebiliyor. İnci, ayrıca bir yıl evlilik sonrası ömür boyu nafaka ödenmesinin önüne geçileceğini, nafakanın evlilik süresine göre belirleneceğini ve gerekirse kadına sosyal yardım sağlanacağını da aktarıyor.