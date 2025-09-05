  • USD: 41,09 - 41,16
Bella Hadid'ten şaşırtan paylaşım

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, 60 milyondan fazla takipçili hesabından sosyal medya hesabından Kahramanmaraşlı balcı Nusret Amca'yı paylaştı.

Ekleme: 5.09.2025 - 10:06 Güncelleme: 5.09.2025 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, 60 milyondan fazla takipçili hesabından Kahramanmaraş'taki küçük dükkanında ürettiği balları satan 73 yaşındaki Nusret Sapsız'ın videosunu hikayesinde paylaştı.

Bella Hadid'ten şaşırtan paylaşım

DÜNYA ÇAPINDA ÜNE KAVUŞTU

"Balcı Nusret Amca" olarak tanınan Sapsız, Hadid'in instagram hikayesindeki paylaşımıyla milyonlarca tıklanma aldı ve dünya çapında üne kavuştu.

BELLA HADİD

Filistin asıllı olan Hadid, 2023'te Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından destek mesajları paylaşmış, New York'taki Türk Evi'ne yardım kutuları götürmüştü.

Bella Hadid, Filistin direnişine verdiği destek ile de zaman zaman gündem oluyor.

Bella Hadid'ten şaşırtan paylaşım

