Ayrılık sonrası sessizlik bitti!

Hande Erçel ve Hakan Sabacı, 3 yıllık ilişkilerini sonlandırma kararı aldı.İkilinin evlenmeleri beklenirken ayrılık kararı almaları ise sevenlerini şaşırttı...Çiftin ayrılmasını ardından gözler anne Arzu Sabancı'ya çevrildi.Arzu Sabancı'nın bu ilişkiyi desteklemediği ve Hakan Sabancı'ya da ayrılması için baskı yaptığı iddia edildi.PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİArzu Sabancı'nın ayrılığın hemen ardından La Edri'nin "Cehalet uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye, ilk tepkin kızgınlıktır" sözünü paylaşması da dikkat çekmişti.Bu gelişmelerden sonra tepki toplayan Arzu Sabancı, bugün sosyal medya üzerinden uzun bir açıklama yayınladı.İDDİALARA YANIT VERDİTüm bu yaşananların ardından Arzu Sabancı, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hakkındaki iddialara yanıt verdi."AYRILIK KARARI HANDE İLE HAKAN'A AİT"Bu duruma üzüldüğünü ifade eden Sabancı, "Arkadaşımda görüp paylaştığım alıntıyı, Hande fotoları silmeden çok önce paylaşmıştım. Yazılan alıntının da konuyla hiçbir bağlantısı da olmadığı için, bu herhalde farkedilir diye düşünüp sonrasında silmedim bile, ama bu bile yanlış yorumlandı." dedi."Hande herkes tarafından sevilen, hem sanatında başarılı hem de zarif, akıllı, çok güzel değerleri olan bir genç kız" diyen Arzu Sabancı, "İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim. Ayrılık kararı Hakan ve Hande'ye aittir; biz aile olarak bunu sonradan öğrendik. Oğullarımızın özel hayatı tamamen kendi tercihleri ve seçimleridir. Biz hiçbir zaman bu sürece müdahil olmadık ve olmayacağız." ifadelerini kullandı.