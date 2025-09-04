  • USD: 41,09 - 41,16
Ünlü yapımcının acı günü...

Diriliş Ertuğrul'dan Kuruluş Osman'a, Destan'dan Ateş Kuşları'na milyonlarca izleyiciye ulaşan yapımların mimarı Mehmet Bozdağ, babasının kaybıyla sarsıldı.

Ekleme: 4.09.2025 - 11:00 Güncelleme: 4.09.2025 - 11:01 / Editör: Ozge Selin
Yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ'ın acı günü...

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman gibi birçok başarılı projeye imza atan ve izleyenlerin gönlünde de taht kuran Mehmet Bozdağ, babasını kaybetti.

Yapımcı Mehmet Bozdağ'ın babası İlhan Bozdağ, vefat etti.

MEHMET BOZDAĞ'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Babasının kaybıyla sarsılan Mehmet Bozdağ, X üzerinden bir açıklama yaptı.

Bozdağ açıklamasında, "Sevgili babam, hayallerimizin ve emellerimizin müşevviki İlhan Bozdağ, Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun." dedi.

BOZDAĞ FİLM HESABINDAN DA CENAZENİN DETAYLARI DUYURULDU

Bozdağ Film'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada da, "Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Mehmet Bozdağ'ın muhterem babası İlhan Bozdağ, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Merhumun cenazesi (03.09.2025) Çarşamba günü, ikindi namazını müteakip Kayseri Hulusi Akar Camii'nde kılınacak cenaze namazı ardından, Asri Mezarlık 1. Kapıda defnedilecektir." ifadelerine yer verildi.

