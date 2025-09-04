Panik Atağın Sebebi Nedir? Nefes Terapisti Çağla Efe açıkladı

Beyaz TV'de yayınlanan Nilüfer Zamanı programına konuk olan Nefes Terapisti Çağla Efe, panik atak ve kaygı bozukluklarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.ÇOK ÇABUK KAYMAMIZIN NEDENİ...Efe, yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:'Kaygılı, stresli, panik ataklar, anksiyeteler tamamen aslında, buraya çok çabuk kaymamızın nedeni tamamen işte bu nefesin yanlış kullanımından kaynaklı.Tamamiyle nefeslerle. diyafram kası vagus siniriyle ortkalaşa çalışıyor. Mutluluk hormonları da... Yani, sakinleştiren dinginleştiren hormonlarda çalıştıdığı için birebir, ne yapıyor bizi o anda bir sakinleştirmeye yarıyor.'