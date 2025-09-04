Aral-Keskin çiftinden müjde!

Meriç Aral ve Serkan Keskin, anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.Aylardır çocuklarını kucaklarına almak için bekleyen ve cinsiyetinin erkek olduğunu açıklayan çift, mutlu sona ulaştı.İLK KEZ ANNE BABA OLDULARÜnlü çiftten müjdeli haber geldi.Meriç Aral ile Serkan Keskin'in oğlu, İstanbul'da dünyaya geldi.İlk kez anne-baba olan oyuncu çift, bebeklerine Güneş adını verdi.'BİZE SÜRPRİZ YAPTI'Doğum sonrası ilk açıklama, baba Serkan Keskin'den geldi.Gazete Magazin'in haberine göre; doğum sürecinden bahseden Keskin, 'Kendisi bize sürpriz yaptı. Normalde 14.00'te operasyon olacaktı ama sabah 06.00'da gelmeye karar verdi.Aşağıya inmediği için sezaryen doğum olmak zorunda kaldı. Meriç'le birlikte ben de ameliyattaydım. Acayip bir şey.' dedi.