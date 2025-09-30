  • USD: 41,50 - 41,57
Güllü'nün Ölümü Gizemini Koruyor!

Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'nün ölümü gizemini koruyor. Çocuklarının ifadelerine göre sanatçı, olay gecesi 2–3 şişe alkol aldı. Oğlu Tuğberk, "Annem dengesini kaybetmiş olabilir ama asla canına kıyacak biri değildi" dedi. Kızı Ülkem ve manevi kızı Sultan ise Güllü'nün roman havası oynarken düştüğünü söyledi.

Ekleme: 30.09.2025 - 10:27 Güncelleme: 30.09.2025 - 10:29 / Editör: Ozge Selin
Arabesk müziğin sevilen sesi Güllü, geçtiğimiz Cuma günü Yalova'daki evinin 6. katındaki penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Sanatçının ani ölümü sonrası, olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu tartışmaları gündeme geldi. 52 yaşındaki sanatçının acı haberini oğlu duyurdu.

Bir gün sonra, 27 Eylül'de son yolculuğuna uğurlanan Güllü'nün cenazesinde duygu dolu anlar yaşandı. Kızı Ülkem fenalık geçirerek gözyaşlarına boğuldu. "Annem gitti baba" diye feryat eden Ülkem'in, "Annemi sen mi yıkadın?" sözleri cenazeye katılan herkesi derinden etkiledi.

Güllü'nün Ölümü Gizemini Koruyor!

"KİMSEYLE KÖTÜ DEĞİLDİ"

Sabah'ın haberine göre, ölüm sebebi hâlâ gizemini koruyan Güllü'nün çocukları o gece yaşananları anlattı. Oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesinin alkolün etkisiyle camı açmaya çalışırken dengesini kaybedip düşmüş olabileceğini söyledi. "Annem sevgi dolu biriydi. Kimseyle arası kötü değildi. Canına kıyacak bir insan değildi" dedi.

"2-3 ŞİŞE ALKOL ALMIŞTI"

Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile manevi kızı Sultan Nur Ulu, sanatçının o gece roman havası oynarken dengesini kaybettiğini ve ardından düştüğünü belirtti. İkisi de Güllü'nün yaklaşık 2–3 şişe alkol aldığını ifade etti.

"KEYFİ YERİNDEYDİ"

Aynı binada oturan komşu Engin Emir, 26 Eylül gecesi saat 01.30 sularında bağrışmalar duyduklarını, dışarı indiklerinde Güllü'yü yerde kanlar içinde bulduklarını anlattı. Komşusu ve eski menajeri Çiğdem Emir ise sanatçıyı yaklaşık 8 yıldır tanıdığını, olay gecesi yanında kızı Tuğyan ve yakın arkadaşı Sultan'ın bulunduğunu söyledi. Son görüşmesinde Güllü'nün keyifli göründüğünü de dile getirdi.

Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak? Soğuklar Geliyor Mu?

O Modelde Bir Sorun Daha!

Dev Şirkete Dev Ceza!

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı! 2.Etap Son Durum...

Rekor Kırdı! 5 Dakikada Zirve...

İşletim Sistemine Veda!

