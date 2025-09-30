  • USD: 41,50 - 41,57
Ahu Yağtu'dan Haber Geldi!

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, geçtiğimiz hafta sokakta fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tetkiklerde beyin anevrizması teşhisi konmuştu. İlk açıklamasında destek mesajlarına teşekkür eden oyuncu, şimdi de "Hızla toparlanıyorum, foto isteyenlere gelsin" diyerek sağlık durumunu paylaştı.

Başarılı oyunculuğu, zarif duruşu ve güzelliğiyle uzun yıllardır ekranlarda sevilen isimlerden biri olan Ahu Yağtu, geçtiğimiz hafta fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Menajerlik ajansından yapılan açıklamada ünlü oyuncunun sokakta baygınlık geçirdiği ve yapılan tetkikler sonucunda beyin anevrizması teşhisi konulduğu duyurulmuştu.

Hastanede tedavisi devam eden Yağtu, sağlık durumuna ilişkin geçtiğimiz günlerde ilk kez konuşarak sevenlerini rahatlatmıştı. 'Şiddetli baş ağrılarım olsa da iyiyim, daha iyi olacağım inşallah. Bu dönemde dualarını esirgemeyen, arayan, soran, yazan herkese teşekkür ederim. Varlığınız bana güç verdi, eksik olmayın' ifadeleriyle destek mesajlarına yanıt vermişti.

Ünlü oyuncu şimdi ise son durumu hakkında yeni bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından seslenen Yağtu, 'Hızla toparlanıyorum, foto isteyenlere gelsin. Geçen gün hastaneden bu kare' diyerek tedavi sürecinden bir kareyi paylaştı.

Sevenlerini bir kez daha rahatlatan bu açıklama sonrası Yağtu'ya çok sayıda 'geçmiş olsun' mesajı yağdı.
Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak? Soğuklar Geliyor Mu?

O Modelde Bir Sorun Daha!

Dev Şirkete Dev Ceza!

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı! 2.Etap Son Durum...

Rekor Kırdı! 5 Dakikada Zirve...

İşletim Sistemine Veda!

