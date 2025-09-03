Ünlü Oyuncu İmaj Değiştirdi!

  • USD: 41,09 - 41,16
Sanem Çelik yeni imajıyla göz kamaştırdı, Sanem Çelik yeni rolü için imaj değişikliğine gitti. Gri saçlarıyla dikkat çeken oyuncunun son hali büyük beğeni topladı. İşte yeni karakteri ve son görünümüyle Sanem Çelik…

Ekleme: 3.09.2025 - 13:16 Güncelleme: 3.09.2025 - 13:19
Yeni yayın dönemine iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan ATV, izleyicileri ekran başına kilitleyecek yeni projesi "Aşk ve Gözyaşı" için geri sayıma başladı. Dizi kadrosunda yer alan deneyimli oyuncu Sanem Çelik, bu projede üstleneceği önemli rol için radikal bir imaj değişikliğine gitti.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Çelik, yeni karakteriyle dönüş yapmaya hazırlanırken, yayınlanan fragmanda sadece oyunculuğuyla değil, yeni görünümüyle de dikkat çekti. Özellikle gri saçlarıyla takipçilerine adeta sürpriz yapan ünlü oyuncu, hem daha olgun hem de karizmatik bir hava yakaladı.

Sanem Çelik’in bu cesur imaj değişikliği, sosyal medyada büyük ilgi görürken, takipçilerinden de çok sayıda olumlu yorum aldı. Pek çok kullanıcı, Çelik’in yeni stilini "zamansız bir zarafet" ve "rolüne çok yakışmış" sözleriyle yorumladı.

Uzun yıllardır televizyon dünyasında başarılı projelere imza atan ve unutulmaz karakterlere hayat veren Çelik, "Aşk ve Gözyaşı" dizisinde de seyircilerin hafızasında yer edecek yeni bir karakterle ekranlara dönüyor. Ancak şimdilik bu karakterin detayları gizemini koruyor.

Dram ve romantizmi bir araya getiren senaryosuyla dikkat çeken "Aşk ve Gözyaşı", yalnızca hikayesiyle değil, güçlü oyuncu kadrosu ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle de sezonun öne çıkan yapımları arasında gösteriliyor. Dizinin çekimleri ise tüm hızıyla devam ediyor.
