Nagehan'ı Şaşırtan Hediye!

Survivor yarışmasında yaşadığı diz sakatlığıyla gündeme gelen milli atlet Nagihan Karadere, geçirdiği ameliyatın ardından sosyal medya hesabından hem sağlık durumu hem de aldığı dudak uçuklatan "geçmiş olsun" hediyesiyle dikkat çekti. Altın dolu zarfa tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 3.09.2025 - 13:06 Güncelleme: 3.09.2025 - 13:11 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz yıl Survivor yarışmasında yaşadığı diz sakatlığıyla adından söz ettiren milli atlet Nagihan Karadere, geçtiğimiz gün dizinden ameliyat oldu. Operasyon sonrası sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Karadere, takipçilerini sevindiren gelişmeleri paylaştı.

Ameliyattan yalnızca bir saat sonra yürümeye başladığını belirten Karadere, “1 saat önce ameliyattan çıktım. Bu kadarını beklemiyordum. Sadece ufak ufak yürüyüş yapmam gerekiyor” diyerek, iyileşme sürecinin hızlı ilerlediğini duyurdu.

Ancak Karadere'nin hastane odasından yaptığı paylaşımlar yalnızca sağlık durumuyla sınırlı kalmadı. Ünlü isim, bir sonraki paylaşımında odasına gelen büyük bir zarfı takipçilerine gösterdi. Zarftan çıkanlar ise görenleri hayrete düşürdü.

Karadere, içi 50 gramlık, 100 gramlık altınlar ve külçelerle dolu zarfı hasta yatağına dökerek, “Görgüsüzlüğü sevmem ama hiç böyle bir şey görmedim. İnanamıyorum. Şoklar içerisindeyim. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum” sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Aldığı sürpriz "geçmiş olsun" hediyesiyle sosyal medyada gündem olan Karadere, daha önce de Survivor’daki kazançlarıyla dikkat çekmişti. Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, “Survivor’da çok kazandım, güzel kazandım. Rakam vermeyeyim ama bölüm başı alıyoruz. Ödüller de alıyoruz. Ben mesela ev kazandım, araba kazandım” ifadelerini kullanmıştı.
