Mehmet Ali Erbil'e Yorum Yağmuru!

Mehmet Ali Erbil, 26 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan ile sade bir nikah töreniyle altıncı kez dünyaevine girdi. 42 yaş farkı sosyal medyada gündem olurken, Erbil'in “Sadece rakam!” yorumu tepkileri ikiye böldü. Online takı töreni ise olay oldu.

Ekleme: 3.09.2025 - 13:27 Güncelleme: 3.09.2025 - 13:30 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 26 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan ile 28 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirilen sade bir törenle evlendi. 68 yaşındaki Erbil, böylece altıncı evliliğini yapmış oldu. Nikah, yalnızca aile üyeleri ve yakın dostların katılımıyla, ev ortamında samimi bir atmosferde gerçekleşti.

Ancak çiftin evlenmesinin ardından sosyal medyada en çok konuşulan konu, aralarındaki 42 yaş farkı oldu. Gülseren Ceylan'ın, Erbil'in iki kızından da küçük yaşta olması dikkat çekti ve pek çok sosyal medya kullanıcısı yaş farkına dair yorumlarda bulundu.

Yapılan eleştirilere karşı sessiz kalmayan Mehmet Ali Erbil, eşi Gülseren Ceylan ile birlikte yaptığı bir canlı yayında, gelen bir soruya şu yanıtı verdi:

'Aramızdaki yaş farkı 40 alt tarafı! Rakamların önemi var mı arkadaşlar… Sadece rakam!'

Bu açıklama kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılardan gelen yorumlar arasında şu ifadeler öne çıktı:

“Aşkın yaşı olmaz da 40'ın lafı olur.”

“Üzülmeyin, sevgiliniz daha doğmamış olabilir.”

“Rakam değil bu, nesil farkı!”

Bazı kullanıcılar ise çiftin mutluluğuna destek vererek, 'İnsan sevince yaşın ne önemi var?' diyerek Erbil'e hak verdi.

ONLINE TAKI TÖRENİ DE GÜNDEM OLDU

Nikahın ertesi günü Mehmet Ali Erbil, sosyal medya üzerinden yeniden canlı yayın açtı. Bu yayında takipçilerinden gelen hediyeleri ‘takı niyetine' kabul ettiğini söyleyen Erbil, “Bu da online takı törenimiz” diyerek espri yaptı.

Bazı takipçiler bu durumu esprili ve eğlenceli bulurken, bazıları ise “ciddiyetsizlik” diyerek tepki gösterdi.

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan çifti, eleştirilere rağmen sosyal medyada mutlu pozlar vermeye devam ediyor.
