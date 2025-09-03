Mehmet Ali Erbil'e Yorum Yağmuru!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 26 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan ile 28 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirilen sade bir törenle evlendi. 68 yaşındaki Erbil, böylece altıncı evliliğini yapmış oldu. Nikah, yalnızca aile üyeleri ve yakın dostların katılımıyla, ev ortamında samimi bir atmosferde gerçekleşti.Ancak çiftin evlenmesinin ardından sosyal medyada en çok konuşulan konu, aralarındaki 42 yaş farkı oldu. Gülseren Ceylan'ın, Erbil'in iki kızından da küçük yaşta olması dikkat çekti ve pek çok sosyal medya kullanıcısı yaş farkına dair yorumlarda bulundu.Yapılan eleştirilere karşı sessiz kalmayan Mehmet Ali Erbil, eşi Gülseren Ceylan ile birlikte yaptığı bir canlı yayında, gelen bir soruya şu yanıtı verdi:Bu açıklama kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılardan gelen yorumlar arasında şu ifadeler öne çıktı:Bazı kullanıcılar ise çiftin mutluluğuna destek vererek,diyerek Erbil'e hak verdi.Nikahın ertesi günü Mehmet Ali Erbil, sosyal medya üzerinden yeniden canlı yayın açtı. Bu yayında takipçilerinden gelen hediyeleri ‘takı niyetine' kabul ettiğini söyleyen Erbil, “Bu da online takı törenimiz” diyerek espri yaptı.Bazı takipçiler bu durumu esprili ve eğlenceli bulurken, bazıları ise “ciddiyetsizlik” diyerek tepki gösterdi.Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan çifti, eleştirilere rağmen sosyal medyada mutlu pozlar vermeye devam ediyor.