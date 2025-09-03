Lara'dan Hastalığına İlişkin Açıklama !

Ünlü şarkıcı Lara, birkaç gün önce beyninde bir kitle tespit edildiğini açıklayarak sevenlerini endişelendirmişti. Sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapan sanatçı, yaşadığı zorlu süreci inançla karşıladığını söyledi.İki yıl önce İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlenen Lara, yaptığı paylaşımda bu süreci bir “sınav” olarak değerlendirdi. Lara, “Biliyorum ki her şey Allah'tan gelir” diyerek yaşadıklarını teslimiyetle kabul ettiğini ifade etti.'O, derdi verdiği gibi dermanı da verir. Ben bu süreçte Allah'tan gelen her şeye razıyım, çünkü biliyorum ki O'nun takdirinde hayır vardır. Teslimiyetim tamdır, sabırla ve inançla bu yolda ilerleyeceğim.'Fiziksel olarak zorlandığını ancak manevi gücünü koruduğunu belirten Lara, “Belki bedenim zayıfladı ama kalbim hâlâ çok güçlü. Hayata sıkı sıkı tutunuyorum” dedi.“Az kaldı, en kısa zamanda Allah'ımın izniyle sahnelerde buluşacağız. İyi ki varsın ailem, iyi ki varsın sevenlerim. Sizleri çok seviyorum.”Lara'nın bu samimi açıklamaları, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, hayranlarından binlerce destek mesajı aldı.