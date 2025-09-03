  • USD: 41,09 - 41,16
Lara'dan Hastalığına İlişkin Açıklama !

Beyninde kitle tespit edilen şarkıcı Lara, sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı. “Teslimiyetim tamdır” diyen Lara, sabır ve inançla süreci geçireceğini belirtti. Ünlü isim, sevenlerine umut dolu mesajlar verdi.

Ekleme: 3.09.2025 - 13:21 Güncelleme: 3.09.2025 - 13:24
Ünlü şarkıcı Lara, birkaç gün önce beyninde bir kitle tespit edildiğini açıklayarak sevenlerini endişelendirmişti. Sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapan sanatçı, yaşadığı zorlu süreci inançla karşıladığını söyledi.

İki yıl önce İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlenen Lara, yaptığı paylaşımda bu süreci bir “sınav” olarak değerlendirdi. Lara, “Biliyorum ki her şey Allah'tan gelir” diyerek yaşadıklarını teslimiyetle kabul ettiğini ifade etti.

Açıklamasında duygusal ifadeler kullanan Lara, şu sözlerle dikkat çekti:

'O, derdi verdiği gibi dermanı da verir. Ben bu süreçte Allah'tan gelen her şeye razıyım, çünkü biliyorum ki O'nun takdirinde hayır vardır. Teslimiyetim tamdır, sabırla ve inançla bu yolda ilerleyeceğim.'

Fiziksel olarak zorlandığını ancak manevi gücünü koruduğunu belirten Lara, “Belki bedenim zayıfladı ama kalbim hâlâ çok güçlü. Hayata sıkı sıkı tutunuyorum” dedi.

Sevenlerine destekleri için teşekkür eden sanatçı, sahnelere geri dönme konusunda umutlu konuştu:

“Az kaldı, en kısa zamanda Allah'ımın izniyle sahnelerde buluşacağız. İyi ki varsın ailem, iyi ki varsın sevenlerim. Sizleri çok seviyorum.”

Lara'nın bu samimi açıklamaları, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, hayranlarından binlerce destek mesajı aldı.
La Nina yolda! Eylül Ayında...

Dev firmaya şok! Kurul karar verecek...

Altın fiyatları zirvede: Gram altın 4 bin 600 seviyelerini aştı

WhatsApp kullananlar için köklü değişiklik! Yeni özelliğe çok şaşıracaksınız

Karanlık madde avı! Bilim insanları çalışıyor...

Bakan Uraloğlu duyurdu! Artık 10 kat daha...