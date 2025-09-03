Kıvanç Tatlıtuğ'un Dublörü Beyaz Magazine Konuştu!

Son günlerde magazin gündemini meşgul eden Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörü Mehmet Tan, sosyal medyada paylaştığı kamera arkası görüntüler sonrası işinden çıkarıldı. Olayın yankıları sürerken Tan, sessizliğini Beyaz Magazin’e bozdu.Daha önce Kerem Bürsin gibi ünlü isimlerin de dublörlüğünü yapan Mehmet Tan, bu kez işini kaybetti. Paylaştığı görüntüler, Kıvanç Tatlıtuğ’un özel sahneleri olunca yapım şirketi devreye girdi ve Tan ile yollarını ayırdı.Mehmet Tan, yaşananları şöyle anlattı:“Bu konu hakkında hiçbir bilgim yoktu. Söylediğim şeylere çok dikkat ediyorum, ne oluyor ne olacak bilmiyorum. Her yaptığım işi paylaşırım; ne kadar iyi yaptığımı göstermek için. Gizlilik anlaşmamız yoktu. Paylaştığım sahne zaten Türkiye’de yayınlanmıştı. Onun dışında bir yasaktan bahsedilmedi.”Tan, işten çıkarılma süreciyle ilgili de çarpıcı detaylar verdi:“Beni aradılar, ‘Hocamız artık sizinle çalışmak istemiyor’ dediler. Biraz kırgınlık ve üzgünlükle ‘Tamam’ dedim. Bu olayların bu kadar büyüyeceğini hiç düşünmedim. Yapım şirketini arayıp azarlamış olabilirler, bu yüzden beni çıkardıklarını düşünüyorum.”Mehmet Tan, olayın ardından dublörlüğü bırakıp bırakmadığıyla ilgili soruya da net yanıt verdi:“Milli takım sporcu adayıyım. Böyle bir olay beni kolay kolay üzemez. Kırgınım fakat oyunculuktan soğumadım. Genel olarak aldığımız ücretler çok komik; o sahneden sadece 3 bin TL aldım.”Tan, Kıvanç Tatlıtuğ’a herhangi bir kastı olmadığını belirterek şu sözleri kullandı:“Kıvanç Bey beni arasa, özür dilerdim. Bu şekilde büyüyeceğini ve buralara geleceğini düşünemedim. Hiç bilmeden olan bir olaydı. Kariyerini zedelemek gibi bir niyetim yoktu. Kırgınlık var, üzüldüm ama bunu hak etmedim.”Mehmet Tan, geçmişte de birçok ünlüyle çalıştığını belirterek:“Kerem Bürsin’in de dublörlüğünü yaptım, görüntülerini paylaştım ama hiçbir tepki almadım. Bu kez neden böyle oldu anlamadım” dedi.demini meşgul eden Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörü Mehmet Tan, sosyal medyada paylaştığı kamera arkası görüntüler sonrası işinden çıkarıldı. Olayın yankıları sürerken Tan, sessizliğini Beyaz Magazin’e bozdu.Daha önce Kerem Bürsin gibi ünlü isimlerin de dublörlüğünü yapan Mehmet Tan, bu kez işini kaybetti. Paylaştığı görüntüler, Kıvanç Tatlıtuğ’un özel sahneleri olunca yapım şirketi devreye girdi ve Tan ile yollarını ayırdı.