Ünlü çiftten romantik paylaşım

Survivor All Star 2022'ye aşklarıyla damga vuran Mert Öcal ve Sude Burcu, geçtiğimiz Eylül ayında nikah masasına oturmuştu. Mert Öcal'dan romantik paylaşım geldi.

Ekleme: 29.09.2025 - 09:58 Güncelleme: 29.09.2025 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
Survivor'un sevilen isimlerinden Mert Öcal (42) ile kendisinden 15 yaş küçük Sude Burcu 2022 yılında aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlanmıştı.

Survivor All Star 2022'ye aşklarıyla damga vuran Mert Öcal ve Sude Burcu, geçtiğimiz sene Eylül ayında ise dünyaevine girmişti.

Ünlü çiftten romantik paylaşım

Mert Öcal Instagram hesabından yaptığı romantik paylaşım ile evliliğin yıldönümünü kutladı. Öcal "Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun canım karıcım. Her geçen senemizin, bir öncekinden daha güzel, daha huzurlu ve daha sağlıklı geçmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ünlü çiftten romantik paylaşım

Sude Burcu da bu romantik satırlara kayıtsız kalmadı. Burcu paylaşıma "Seni çok seviyorum daha nice birlikte güzel yıllarımıza bitanem." yorumunda bulundu.

Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak? Soğuklar Geliyor Mu?

O Modelde Bir Sorun Daha!

Dev Şirkete Dev Ceza!

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı! 2.Etap Son Durum...

Rekor Kırdı! 5 Dakikada Zirve...

İşletim Sistemine Veda!

