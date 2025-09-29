Ünlü çiftten romantik paylaşım

Survivor'un sevilen isimlerinden Mert Öcal (42) ile kendisinden 15 yaş küçük Sude Burcu 2022 yılında aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlanmıştı.Survivor All Star 2022'ye aşklarıyla damga vuran Mert Öcal ve Sude Burcu, geçtiğimiz sene Eylül ayında ise dünyaevine girmişti.Mert Öcal Instagram hesabından yaptığı romantik paylaşım ile evliliğin yıldönümünü kutladı. Öcal "Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun canım karıcım. Her geçen senemizin, bir öncekinden daha güzel, daha huzurlu ve daha sağlıklı geçmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.Sude Burcu da bu romantik satırlara kayıtsız kalmadı. Burcu paylaşıma "Seni çok seviyorum daha nice birlikte güzel yıllarımıza bitanem." yorumunda bulundu.