Özcan Deniz, sözleriyle korkuttu

Ailesiyle yaşadığı sorunlar yüzünden zor günler geçiren Özcan Deniz, sahnede seyircisini üzen bir açıklama yaptı.

Ekleme: 29.09.2025 - 10:01 Güncelleme: 29.09.2025 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
Uzun zamandır ailesiyle kanlı bıçaklı olan oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in problemleri çözülecek gibi de görülmüyor.

Özcan Deniz'le Ercan Deniz arasında, anlaşmazlık yaşadıkları evlerle ilgili protokol imzalandığı, kardeşlerin barıştıkları öne sürülmüştü. Ancak iddiaya göre; ağabey Ercan Deniz, kardeşleri Özcan Deniz'le Melek Deniz'in yaşadıkları villaları silahla basıp, "Benden çaldıklarınızı vermezseniz hem kendimi hem sizi öldürürüm." diyerek tehditler savurmuştu.

Özcan Deniz, sözleriyle korkuttu

"İSTEMEDİĞİM BİR YERE SÜRÜKLENİYORUM"

Eşini ve kendisini korumak için mahkemeye de başvurduğu iddiaları olan Özcan Deniz sahnede söylediği sözlerle sevenlerini endişelendirdi. "Maalesef hayat beni hiç istemediğim bir yere doğru sürüklüyor." diyen Özcan Deniz, şunları söyledi:

"ALLAH'A EMANET"

"O yüzden de o istemediğim yerde, istenmeyen şeyler olma olasılığı yüksek. Ve bir daha beni sahnede de göremeyebilirsiniz. Belki hiç göremezsiniz. Bu gece bunun miladıdır. Hepinizi çok seviyorum. Eğer olur da bir daha görüşemezsek, 30 yıl benimle beraber dağ gibi durduğunuz için sizlere sonsuz teşekkür ederim. Allah'a emanet."

Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak? Soğuklar Geliyor Mu?

O Modelde Bir Sorun Daha!

Dev Şirkete Dev Ceza!

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı! 2.Etap Son Durum...

Rekor Kırdı! 5 Dakikada Zirve...

İşletim Sistemine Veda!

