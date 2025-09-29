  • USD: 41,42 - 41,49
Bengü sahnede içini döktü!

İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan Bengü, hem enerjisi hem de samimi sözleriyle geceye damga vurdu. Ünlü şarkıcı, “Ben de her saniye ağlayanlardanım” diyerek duygusal bir itirafta bulundu.

29.09.2025
İstanbul Kültür Yolu Festivali, hafta sonu Galataport’ta unutulmaz bir konsere ev sahipliği yaptı. Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Bengü, güçlü sesi, sahne enerjisi ve içten açıklamalarıyla izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Geçtiğimiz yıl iş insanı Selim Selimoğlu ile evliliğini sonlandıran Bengü, sahnede aşk ve ayrılık üzerine duygusal bir çıkış yaptı.

Hayranlarına seslenen sanatçı, “Derinden aşık olan, acı çeken var mı? Ben de her saniye ağlayanlardanım” sözleriyle dikkat çekti.

Sahne tarzıyla da dikkat çeken Bengü, pembe kıyafetiyle ışıldadı. Kendine has zarif ve enerjik üslubuyla seyirciyle sohbet eden şarkıcı, “Pembe kıyafetimi beğendiniz mi? Bugün parlıyoruz” diyerek konser alanını coşturdu.

Konser boyunca hem eski hitlerini hem de yeni şarkılarını seslendiren Bengü, geniş repertuvarıyla Galataport’u dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

