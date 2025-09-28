Ünlü Oyuncudan CHP'ye Sitem!

Bodrum'da yaşayanlar uzun süredir devam eden su kesintileri ve çöp sorunlarından bıkkın. Ünlü oyuncu Ayşe Kökçü, Bodrum'daki altyapı sorunlarını gözler önüne serdi ve CHP'li belediyeye sert eleştirilerde bulundu.

Bodrum'da yaşanan su, çöp ve altyapı sorunlarını anlatan oyuncu Ayşe Kökçü, CHP'li belediyeye veryansın etti.Kökçü, 'Bodrum'da ciddi bir su problemi var. Bütün belediye başkanları 'Çözeceğiz' diye geliyorlar.Ancak hiçbiri çözmüyor ve görev süresi doldukları için de çözmeden gidiyorlar. Her yerde sular patlıyor, borular eski. Sürekli sular kesiliyor' dedi.