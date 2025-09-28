  • USD: 41,42 - 41,49
Sinan Akçıl'dan Büyük Sürpriz!

Hakkarili minik hayran Ufuk'un büyük bir hayali vardı: Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'ı yakından görmek ve onunla sahnede düet yapmak. Sosyal medyada paylaştığı kısa videoda "Sinan Akçıl beni görecek mi?" diye soran Ufuk'un bu masum dileği, Akçıl tarafından duyuldu.

Ekleme: 28.09.2025 - 10:17 Güncelleme: 28.09.2025 - 10:20 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Sabah
Hakkarili minik Ufuk, çektiği videoda 'Sinan Akçıl beni görecek mi?' dedi.

Bunu gören Akçıl, minik hayranını Bitlis'teki konserine davet etti.

Sinan Akçıl'dan Büyük Sürpriz!

Şarkıcı, sahneye çıkardığı Ufuk'un hayalini gerçekleştirdi ve onunla düet yaptı.

Akçıl ayrıca konserinde Filistin bayrağı açıp 'Unutmam ve unutturmam' dedi.





Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak? Soğuklar Geliyor Mu?

O Modelde Bir Sorun Daha!

Dev Şirkete Dev Ceza!

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı! 2.Etap Son Durum...

Rekor Kırdı! 5 Dakikada Zirve...

İşletim Sistemine Veda!

