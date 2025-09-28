Sinan Akçıl'dan Büyük Sürpriz!

Hakkarili minik hayran Ufuk'un büyük bir hayali vardı: Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'ı yakından görmek ve onunla sahnede düet yapmak. Sosyal medyada paylaştığı kısa videoda "Sinan Akçıl beni görecek mi?" diye soran Ufuk'un bu masum dileği, Akçıl tarafından duyuldu.