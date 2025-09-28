Sinan Akçıl'dan Büyük Sürpriz!
Hakkarili minik hayran Ufuk'un büyük bir hayali vardı: Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'ı yakından görmek ve onunla sahnede düet yapmak. Sosyal medyada paylaştığı kısa videoda "Sinan Akçıl beni görecek mi?" diye soran Ufuk'un bu masum dileği, Akçıl tarafından duyuldu.
Hakkarili minik Ufuk, çektiği videoda 'Sinan Akçıl beni görecek mi?' dedi.
Bunu gören Akçıl, minik hayranını Bitlis'teki konserine davet etti.
Şarkıcı, sahneye çıkardığı Ufuk'un hayalini gerçekleştirdi ve onunla düet yaptı.
Akçıl ayrıca konserinde Filistin bayrağı açıp 'Unutmam ve unutturmam' dedi.
Bunu gören Akçıl, minik hayranını Bitlis'teki konserine davet etti.
Şarkıcı, sahneye çıkardığı Ufuk'un hayalini gerçekleştirdi ve onunla düet yaptı.
Akçıl ayrıca konserinde Filistin bayrağı açıp 'Unutmam ve unutturmam' dedi.