Selena Gomez Evlendi!

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, uzun süredir birlikte olduğu yapımcı sevgilisi Benny Blanco ile dünyaevine girdi.Sessiz sedasız gerçekleşen nikah, magazin ve müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı.Yıllar boyunca inişli çıkışlı aşk hayatıyla gündeme gelen, özellikle de Justin Bieber ile yaşadığı fırtınalı ilişki nedeniyle sık sık haber olan Selena Gomez, bu kez 'asıl mutluluğu' bulduğunu söyledi.Selena Gomez'in düğünü, gösterişten uzak ama oldukça romantik bir atmosferde sadece yakın arkadaşları ve aile bireylerinin katıldığı sade tören organize edildi.Selena Gomez'in hayranları 'Onu hiç bu kadar mutlu görmemiştik', 'Yıllar sonra mutluluğu buldu' şeklinde yorumlarda bulundu.