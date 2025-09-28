  • USD: 41,42 - 41,49
  • EURO: 48,35 - 48,44
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hülya Koçyiğit'i Bağırlarına Bastılar!

Türkiye-Azerbaycan Türk Film Günleri, bu yıl da kültürel bağları güçlendiren unutulmaz anlara sahne oldu. Etkinliğin onur konuğu, Türk Sineması'nın efsane ismi Hülya Koçyiğit, Azerbaycan'da büyük bir sevgi ve ilgiyle karşılandı.

Ekleme: 28.09.2025 - 10:14 Güncelleme: 28.09.2025 - 10:17 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Sabah
8. Türkiye-Azerbaycan Türk Film Günleri'nin onur konuğu, Türk Sineması'nın değerli sanatçısı Hülya Koçyiğit oldu.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kültürel bağları güçlendirme amacıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Azerbaycan Medeniyet Bakanlığı, Azerbaycan Sinema Ajansı Başkanlığı, T.C. Bakü Büyükelçiliği'nin destekleri ve Yerli Düşünce Derneği'nin organizasyonu ile gerçekleşti.

Hülya Koçyiğit'i Bağırlarına Bastılar!

Etkinliğin onur konuğu, Türk Sineması'nın değerli sanatçısı Hülya Koçyiğit oldu.

Azerbaycan halkının büyük bir sevgi ve ilgi gösterdiği sanatçı, 'Can kardeşlerim, burada olmak menim üçün böyük şereftir.

Yaşasın dostluğumuz, yaşasın sanat, yaşasın sinema' diyerek geceye damga vuran konuşmasıyla ayakta alkışlandı.








Özel'e Saldırı Davasında Karar!
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan sinema sektörüne rekor destek
CHP allak bullak oldu! Sıra onlara geldi!
Gürsel Tekin’den CHP yönetimine: Biz sustukça siz çaldınız, hesap vereceksiniz!
Tekirdağ Merkezli Tarihi Operasyon! Bakan Duyurdu!
Terör Devleti Barbarlığın Dozunu Artırdı!
Can Holding soruşturması genişletiliyor! 12 şirket yöneticisi gözaltında
Başörtüsünü Yasaklayan Sendikaya LGBT Desteği!
Asrın İnşasında Son Viraj! Hükümetten Görülmemiş Çaba...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine'yi Topluyor!
Almanya'da Gazze Yürüyüşü!
Kargo Dolandırıcılığı! Pes Dedirtti!
Yavuz Bülent Bakiler Hayatını Kaybetti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Siyonistleri Korkuttu!
6 Saat Süren Operasyon!
KKTC'de Başörtüsü Zulmü! Vekiller Karar Verecek...
O Ölümde Terör İzi!
180 Yıl Sonra Abdülmecid'e Vefa...
Gazze'de Yaşayacak Yer Yok!
Osman Gökçek şikayette bulunacak! Fondaş TV'den büyük rezillik...
Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak? Soğuklar Geliyor Mu?

Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak? Soğuklar Geliyor Mu?

O Modelde Bir Sorun Daha!

O Modelde Bir Sorun Daha!

Dev Şirkete Dev Ceza!

Dev Şirkete Dev Ceza!

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı! 2.Etap Son Durum...

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı! 2.Etap Son Durum...

Rekor Kırdı! 5 Dakikada Zirve...

Rekor Kırdı! 5 Dakikada Zirve...

İşletim Sistemine Veda!

İşletim Sistemine Veda!