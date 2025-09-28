Hülya Koçyiğit'i Bağırlarına Bastılar!

Türkiye-Azerbaycan Türk Film Günleri, bu yıl da kültürel bağları güçlendiren unutulmaz anlara sahne oldu. Etkinliğin onur konuğu, Türk Sineması'nın efsane ismi Hülya Koçyiğit, Azerbaycan'da büyük bir sevgi ve ilgiyle karşılandı.

8. Türkiye-Azerbaycan Türk Film Günleri'nin onur konuğu, Türk Sineması'nın değerli sanatçısı Hülya Koçyiğit oldu.Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kültürel bağları güçlendirme amacıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Azerbaycan Medeniyet Bakanlığı, Azerbaycan Sinema Ajansı Başkanlığı, T.C. Bakü Büyükelçiliği'nin destekleri ve Yerli Düşünce Derneği'nin organizasyonu ile gerçekleşti.Etkinliğin onur konuğu, Türk Sineması'nın değerli sanatçısı Hülya Koçyiğit oldu.Azerbaycan halkının büyük bir sevgi ve ilgi gösterdiği sanatçı, 'Can kardeşlerim, burada olmak menim üçün böyük şereftir.Yaşasın dostluğumuz, yaşasın sanat, yaşasın sinema' diyerek geceye damga vuran konuşmasıyla ayakta alkışlandı.