Nejat İşler muhabirle tartıştı

Türk sinemasının ünlü aktörlerinden biri olan Nejat İşler, kameralara yansıyan alkollü görüntüleriyle sık sık gündeme geliyor.İşler, bir mekan çıkışı kameralara yansıyan görüntüleriyle yine gündem oldu.Gece saatlerinde bir arkadaşıyla mekan çıkışı görüntülenen İşler'in alkollü olduğu dikkat çekerken, kendisiyle röportaj teklifinde bulunan muhabiri reddederek küfürler savurdu."Sevilen bir oyuncusunuz, projelerinizden konuşalım" diyen basın mensubuna bağırarak tepki gösteren İşler, küfürler ederek muhabirleri susturmaya çalıştı.Oldukça öfkeli görünen ünlü isim, ayakta durmakta zorlandığı anlarda sesini yükselterek, "Sevilen bir oyuncu falan değilim, işinize bakın. Beni rahat bırakın, kavga etmek istiyorsanız edelim." ifadelerini kullandı.İşler'in gündeme oturan bu görüntüleri, çok konuşuldu.