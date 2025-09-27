  • USD: 41,42 - 41,49
Nejat İşler muhabirle tartıştı

Gece saatlerinde ayrıldığı bir mekan çıkışında görüntülenen oyuncu Nejat İşler, kendisiyle röportaj yapmak isteyen muhabirle tartışarak küfretti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 27.09.2025 - 11:17 Güncelleme: 27.09.2025 - 11:18 / Editör: Ozge Selin
Türk sinemasının ünlü aktörlerinden biri olan Nejat İşler, kameralara yansıyan alkollü görüntüleriyle sık sık gündeme geliyor.

İşler, bir mekan çıkışı kameralara yansıyan görüntüleriyle yine gündem oldu.

KÜFRETTİ

Gece saatlerinde bir arkadaşıyla mekan çıkışı görüntülenen İşler'in alkollü olduğu dikkat çekerken, kendisiyle röportaj teklifinde bulunan muhabiri reddederek küfürler savurdu.

Nejat İşler muhabirle tartıştı

MUHABİRE BAĞIRDI

"Sevilen bir oyuncusunuz, projelerinizden konuşalım" diyen basın mensubuna bağırarak tepki gösteren İşler, küfürler ederek muhabirleri susturmaya çalıştı.

Nejat İşler muhabirle tartıştı

"SEVİLEN BİR OYUNCU FALAN DEĞİLİM, İŞİNİZE BAKIN"

Oldukça öfkeli görünen ünlü isim, ayakta durmakta zorlandığı anlarda sesini yükselterek, "Sevilen bir oyuncu falan değilim, işinize bakın. Beni rahat bırakın, kavga etmek istiyorsanız edelim." ifadelerini kullandı.

İşler'in gündeme oturan bu görüntüleri, çok konuşuldu.
Yola çıkacaklar dikkat! Trafiğe kapatılıyor: 5 gün sürecek

Saniyeler içinde kapatılabilecek! MASAK tarafından incelenecek

THY'den Dev Sipariş!

Şeker Tüketimi Etkinliği!

ABD Kömürden Kurtuluyor!

Türkiye-ABD Arasında Enerji Anlaşması!

