Güllü'ye veda! Evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti

Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, Yalova'da 5. kattaki evinin terasından düşerek yaşamını yitirdi.52 yaşındaki Tut, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan 5. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden, henüz belirlenemeyen nedenle düştü.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tut'un hayatını kaybettiğini belirledi.Şarkıcının cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Acı haberi kamuoyuna sanatçının oğlu "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır." ifadelerini kullanıp "Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu bu gece kaybetmiş bulunmaktayız" sözleriyle duyurdu.Gül Tut, bugün öğle namazından sonra Tuzla ilçesindeki Sultan 1. Ahmet Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından defnedilecek. Son yolculuğuna uğurlanacak olan Güllü'nün cenazesi Yalova’dan İstanbul'a getirildi.Gasilhaneden annesinin cenazesini alan Güllü'nün kızı fenalaştı, bayılan genç kızı ise yakınları kucağına alarak alandan uzaklaştırdı.Güllü'nün 2002 yılında boşandığı eşi Gürol Gülter de cenaze törenine katıldı.Anne acısıyla yıkılan Tuyan, babasına sarılıp "Annem gitti baba" diye gözyaşlarına boğuldu.Ünlü şarkıcı, Tuzla'daki Sultan 1. Ahmet Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.