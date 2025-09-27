  • USD: 41,42 - 41,49
Güllü'ye veda! Evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti

51 yaşında evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü için bugün İstanbul Tuzla'da cenaze töreni düzenleniyor.

Ekleme: 27.09.2025 - 13:58 Güncelleme: 27.09.2025 - 14:00 / Editör: Ozge Selin
Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, Yalova'da 5. kattaki evinin terasından düşerek yaşamını yitirdi.

52 yaşındaki Tut, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan 5. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden, henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Şarkıcının cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

ACI HABERİ OĞLU DUYURMUŞTU
Acı haberi kamuoyuna sanatçının oğlu "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır." ifadelerini kullanıp "Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu bu gece kaybetmiş bulunmaktayız" sözleriyle duyurdu.

Güllü'ye veda! Evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti

Gül Tut, bugün öğle namazından sonra Tuzla ilçesindeki Sultan 1. Ahmet Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından defnedilecek. Son yolculuğuna uğurlanacak olan Güllü'nün cenazesi Yalova’dan İstanbul'a getirildi.

Güllü'ye veda! Evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti

Gasilhaneden annesinin cenazesini alan Güllü'nün kızı fenalaştı, bayılan genç kızı ise yakınları kucağına alarak alandan uzaklaştırdı.

"ANNEM GİTTİ BABA"
Güllü'nün 2002 yılında boşandığı eşi Gürol Gülter de cenaze törenine katıldı.

Anne acısıyla yıkılan Tuyan, babasına sarılıp "Annem gitti baba" diye gözyaşlarına boğuldu.

Güllü'ye veda! Evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti

Ünlü şarkıcı, Tuzla'daki Sultan 1. Ahmet Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.




Yola çıkacaklar dikkat! Trafiğe kapatılıyor: 5 gün sürecek

Saniyeler içinde kapatılabilecek! MASAK tarafından incelenecek

THY'den Dev Sipariş!

Şeker Tüketimi Etkinliği!

ABD Kömürden Kurtuluyor!

Türkiye-ABD Arasında Enerji Anlaşması!

