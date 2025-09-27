Ebru Gündeş uzaktan boşandı
Ebru Gündeş, 2024'te Dubai'de evlendiği Murat Özdemir ile ayrıldıklarını açıklamasının ardından da boşanma işlemlerinin de tamamlandığı belirtildi.
Ebru Gündeş, aşk hayatında aradığını bir türlü bulamadı.
Gündeş, Şubat 2024'te nikâh masasına oturduğu Murat Özdemir ile evliliğini bitirdiğini geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile duyurdu.
RESMEN BOŞANDI
Ebru Gündeş ile Murat Özdemir'in boşanma işlemi gerçekleştirildi.
Beykoz Adliyesi'ndeki boşanma davasına yurt dışında olduğu için Gündeş katılmadı.
ANLAŞMALI BOŞANDILAR
Anlaşmalı boşanma davası olduğu için boşanma, tarafların avukatları tarafından gerçekleştirildi.
