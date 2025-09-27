Ebru Gündeş uzaktan boşandı

Ebru Gündeş, aşk hayatında aradığını bir türlü bulamadı.Gündeş, Şubat 2024'te nikâh masasına oturduğu Murat Özdemir ile evliliğini bitirdiğini geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile duyurdu.Ebru Gündeş ile Murat Özdemir'in boşanma işlemi gerçekleştirildi.Beykoz Adliyesi'ndeki boşanma davasına yurt dışında olduğu için Gündeş katılmadı.Anlaşmalı boşanma davası olduğu için boşanma, tarafların avukatları tarafından gerçekleştirildi.