Boşandıktan sonra paylaşımlarını hızlandırdı

Geçtiğimiz haftalarda İzzet Özilhan ile evliliğini sonlandıran Yasemin Ergene, sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkati çekiyor.

Yasemin Ergene, 14 yıllık evliliğini sonlandırdı.Boşandıktan sonra soyadını ve kaynanasını silen Ergene, sosyal medya üzerinden oldukça da aktif.Boşanmanın ardından moral depolamak isteyen Yasemin Ergene, yakın arkadaşlarıyla birlikte Prag'a gitmişti.Yasemin Ergene, sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam ediyor.Kahverengi straplez korse üstü, dumanlı nude dantelden yapılmış uzun, katmanlı eteği ve altın rengi çantasıyla şıklığını tamamlayan Yasemin Ergene, görünümüyle takipçilerinden beğeni topladı.