  • USD: 41,42 - 41,49
  • EURO: 48,35 - 48,44
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Boşandıktan sonra paylaşımlarını hızlandırdı

Geçtiğimiz haftalarda İzzet Özilhan ile evliliğini sonlandıran Yasemin Ergene, sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkati çekiyor.

Ekleme: 27.09.2025 - 13:43 Güncelleme: 27.09.2025 - 13:44 / Editör: Ozge Selin
Yasemin Ergene, 14 yıllık evliliğini sonlandırdı.

Boşandıktan sonra soyadını ve kaynanasını silen Ergene, sosyal medya üzerinden oldukça da aktif.

PRAG'A GİTTİ

Boşanmanın ardından moral depolamak isteyen Yasemin Ergene, yakın arkadaşlarıyla birlikte Prag'a gitmişti.

Yasemin Ergene, sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam ediyor.

BEĞENİLDİ

Kahverengi straplez korse üstü, dumanlı nude dantelden yapılmış uzun, katmanlı eteği ve altın rengi çantasıyla şıklığını tamamlayan Yasemin Ergene, görünümüyle takipçilerinden beğeni topladı.

Boşandıktan sonra paylaşımlarını hızlandırdı

Boşandıktan sonra paylaşımlarını hızlandırdı
Osman Gökçek'ten tokat gibi cevap! 'Çalmadıysan korkma Mansur Yavaş!'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu'ya seslendi!
İrlanda’dan İsrail’e sert tepki: “Gazze’de yaşananlar meşrulaştırılamaz ve savunulamaz”
Katil İsrail yine sivilleri vurdu! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Donanmada gövde gösterisi! Saat 09:40'da peş peşe boğazdan geçtiler
Ulaşım A.Ş'den Ekrem İmamoğlu'nun şirketine milyonlar aktarıldı! BDDK raporunda çarpıcı tespitler
İzmir'de CHP'li başkanların çöp kavgası! Suçu birbirlerine attılar
Bu ürünler evinizde varsa dikkat! Bakanlıktan toplatma kararı
Usulsüz yollarla vatandaşlık veriyorlardı! Şebekenin şifresi 'Çinli Kemal'
Lapid’den Netanyahu’ya zehir zemberek sözler! 'BM’de ülkenin itibarını yerle bir etti”.
Petrol akışı yeniden başladı! Bakan Bayraktar açıkladı
Başıboş köpek saldırısında hayatını kaybetmişti! Mezarına alçak saldırı
Bakan Yerlikaya duyurdu! 18 terör örgütü...
Bakan Fidan'dan dünyaya çağrı! 'İsrail'i ifşa etmeliyiz'
CHP'de ikinci seçim skandalı! AK Partili isim açıkladı
İletişim Başkanı Duran'dan CHP'ye sert tepki! 'Acziyet ve kötü niyet göstergesidir'
Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı! 'Biz uzun zamandır dostuz'
Konser vurgununda yeni perde! 9 kişi hakkında...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü
İsrail lobisinden skandal hamle! Türkiye’ye F-16 ve F-35 satışına engel girişimi
Yola çıkacaklar dikkat! Trafiğe kapatılıyor: 5 gün sürecek

Yola çıkacaklar dikkat! Trafiğe kapatılıyor: 5 gün sürecek

Saniyeler içinde kapatılabilecek! MASAK tarafından incelenecek

Saniyeler içinde kapatılabilecek! MASAK tarafından incelenecek

THY'den Dev Sipariş!

THY'den Dev Sipariş!

Şeker Tüketimi Etkinliği!

Şeker Tüketimi Etkinliği!

ABD Kömürden Kurtuluyor!

ABD Kömürden Kurtuluyor!

Türkiye-ABD Arasında Enerji Anlaşması!

Türkiye-ABD Arasında Enerji Anlaşması!