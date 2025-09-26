Ünlü Şarkıcı Hayatını Kaybetti!

Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü'den hayranlarını üzen haber geldi. 51 yaşındaki sanatçı, Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.Uzun süredir Yalova Çınarcık'ta yaşayan Güllü, gece saat 03.00 sularında kızı ve bir arkadaşıyla 6. kattaki evinin balkonunda otururken fenalaşıp aşağı düştü. Ünlü sanatçının olay yerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.Ünlü şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız, saat 06.30 sıralarında sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla acı haberi duyurdu. Yağız paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 'Üzücü bir haberi paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri buradan paylaşacağım. Başımız sağ olsun.'Güllü, 1973 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi. 1988'de henüz 15 yaşındayken, düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıktı.Söylediği Roman havalarıyla 1990'larda ün kazandı. Evlendikten sonra sahnelere bir süre ara veren Güllü'nün iki çocuğu var. 2000'de boşanan Güllü yeniden sahnelere döndü.