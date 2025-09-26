  • USD: 41,40 - 41,47
Ünlü Oyuncu Babasını Kaybetti!

Son günlerde Nicole Kidman ile başrolde yer aldığı diziyle adını dünya çapında geniş kitlelere duyuran başarılı oyuncu Aras Aydın babası acısıyla yıkıldı. Acı haberi ise oyuncunun menajerlik şirketi verdi.

Ekleme: 26.09.2025 - 09:55 Güncelleme: 26.09.2025 - 09:59 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Posta
Canevim, Kaçış, İkimizin Sırrı, Kiraz Mevsimi ve Siyah Kalp gibi birçok dizide rol alan başarılı oyuncu Aras Aydın, son aylarda Nicole Kidman ile başrolde yer aldığı diziyle dünya çapında konuşuluyor. Başarılarıyla gündeme gelen oyuncu, babasını kaybetti.

2022 yılında nikah masasına oturduğu oyuncu eşi Melis Birkan ile mutlu bir evliliği olan Aras Aydın'ın babası Erol Aydın yaşamını yitirdi. Ölüm haberini duyuran oyuncunun menajerlik şirketi aileye başsağlığı diledi.

TAZİYE MESAJI YAYINLADILAR
Yapılan açıklamada 'Değerli oyuncumuz Aras Aydın'ın babası Erol Aydın'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başta Aras Aydın ve Melis Birkan olmak üzere tüm dost ve akrabalarına başsağlığı dileriz' ifadelerine yer verildi.
Meteoroloji Uyardı! Perşembe Gününe Dikkat...

Otomobil Devi Akıllı Sürüş Ortaklığına Giriyor!

PlayStation'dan İlginç Ödül Programı!

Xiaomi Yeni Nesil Ürünleri Tanıttı!

En İyi Video Çeken Telefon!

Harita Uygulaması Bulanık Görüntülerden Kurtuldu!

