Ünlü Oyuncu Babasını Kaybetti!

Canevim, Kaçış, İkimizin Sırrı, Kiraz Mevsimi ve Siyah Kalp gibi birçok dizide rol alan başarılı oyuncu Aras Aydın, son aylarda Nicole Kidman ile başrolde yer aldığı diziyle dünya çapında konuşuluyor. Başarılarıyla gündeme gelen oyuncu, babasını kaybetti.2022 yılında nikah masasına oturduğu oyuncu eşi Melis Birkan ile mutlu bir evliliği olan Aras Aydın'ın babası Erol Aydın yaşamını yitirdi. Ölüm haberini duyuran oyuncunun menajerlik şirketi aileye başsağlığı diledi.Yapılan açıklamada 'Değerli oyuncumuz Aras Aydın'ın babası Erol Aydın'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başta Aras Aydın ve Melis Birkan olmak üzere tüm dost ve akrabalarına başsağlığı dileriz' ifadelerine yer verildi.