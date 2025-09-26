  • USD: 41,40 - 41,47
  • EURO: 48,61 - 48,69
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mehmet Yalçınkaya'nın Üzerine Yürüdü!

MasterChef son bölümde Mehmet Yalçınkaya'nın sert uyarısı sonrası kontrolünü kaybeden Çağatay Doğanoğlu, Yalçınkaya'nın üzerine yürüdü. Araya giren arkadaşları, Doğanoğlu'nu zor sakinleştirdi.

Ekleme: 26.09.2025 - 13:41 Güncelleme: 26.09.2025 - 13:47 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Ensonhaber
MasterChef'in son bölümünde yaşanan tartışma, geceye damga vurdu.

Çağatay Doğanoğlu'nun sürekli konuşması ve şefleri dinlememesi, Mehmet Yalçınkaya'yı kızdırdı.

Çok sinirlenen Mehmet Şef, 'Seni geçen sefer de uyardım. Burada yarışmacıyla konuşuyoruz. Ağzını yüzünü oynatman bir tarafa yukarıdaki arkadaşlarınla makara yapıyorsun. Çık dışarı, terbiyesiz.' dedi.

Mehmet Yalçınkaya'nın Üzerine Yürüdü!

HERKESİ ŞAŞIRTAN HAMLE

Bunun üzerine geri dönen ve şeflere doğru yürüyen Çağatay'ı, arkadaşları güçlükle dışarı çıkardı.

Balkondakiler de 'Sus, konuşma' diyerek onu uyardı.

İyice sinirlenen Mehmet Şef, 'Biz burada iş yaparken bizi dinleyeceksin.' dedi.

'DAHA ÖNCE GÖRMEDİĞİMİZ BİR OLAY'

Nisa'nın eleme adayı olarak Çağatay'ın adını söylemesi sonrası Danilo Zanna ile birlikte yarışmacılara açıklama yapan Somer Şef, şöyle dedi:

'Evet arkadaşlar hiç olmayacak bir olay bunlar. Daha önce de görmediğimiz tarzda bir olay. Biz de sizler kadar üzüldük. Üzerine düşünüp bir konuşalım gerekirse yarın konsey yaparak açalım.'

Çağatay Doğanoğlu'nun akıbeti yarınki bölümde belli olacak.
Peygamber'e Saygısızlık İçin İstenen Ceza!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ' Kimse Bize Diz Çöktüremez'
Ali Babacan İyice Şaşırdı!
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Tarihi Mektup!
CHP Gürsel Tekin'le Devam!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Görüşmesi 'Destansı' Olarak Yorumlandı!
CHP'de Özel Diktatörlüğü Devam Ediyor!
Trump Beyaz Saray'da açıkladı! Batı Şeria ilhak edilmeyecek
Dünya Erdoğan-Trump görüşmesini konuşuyor! Tarihi görüşme manşetlere taşındı
Bakan Bayraktar duyurdu! 'Yeni bir süreci başlattık'
Beyaz Saray'da samimi karşılama! Tarihi zirvede dikkat çeken kareler
Trump'ın rozeti görüşmeye damga vurdu! Tarihi zirvede dikkat çeken detay
Beyaz Saray'da tarihi zirve!
Trump'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler! Trump: “Erdoğan güçlü bir lider, herkes ona saygı duyuyor”
Bakan Işıkhan'dan CHP'li belediyelere çağrı! 'Gölge etmeyin, ödeyin'
KKTC yargısında 28 Şubat izleri! AYM liselerde başörtüsünü yasakladı
Mahmud Abbas'tan BM'ye video mesaj! Filistin'i tanıyan ülkelere teşekkür etti
MSB kaynaklarından 'SDG' uyarısı! 'Bölgesel barış ve istikrara tehdit'
Togg Almanya için tarih verdi! Her iki modelde bekleyiş bitti
Eylülde de düşüş var! Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı
Meteoroloji Uyardı! Perşembe Gününe Dikkat...

Meteoroloji Uyardı! Perşembe Gününe Dikkat...

Otomobil Devi Akıllı Sürüş Ortaklığına Giriyor!

Otomobil Devi Akıllı Sürüş Ortaklığına Giriyor!

PlayStation'dan İlginç Ödül Programı!

PlayStation'dan İlginç Ödül Programı!

Xiaomi Yeni Nesil Ürünleri Tanıttı!

Xiaomi Yeni Nesil Ürünleri Tanıttı!

En İyi Video Çeken Telefon!

En İyi Video Çeken Telefon!

Harita Uygulaması Bulanık Görüntülerden Kurtuldu!

Harita Uygulaması Bulanık Görüntülerden Kurtuldu!