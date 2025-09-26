  • USD: 41,40 - 41,47
  • EURO: 48,61 - 48,69
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hayko Cepkin'den Manidar Paylaşım!

Rock müzisyeni Hayko Cepkin, Anadolu turnesi kapsamındaki Kayseri ve Diyarbakır konserlerinin valilik kararıyla iptal edildiğini duyurdu. Cepkin'in paylaşımı sonrası karar sosyal medyada gündem oldu, ünlü sanatçıya destek mesajları yağdı.

Ekleme: 26.09.2025 - 09:48 Güncelleme: 26.09.2025 - 09:49 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Haberler.com
Rock müzisyeni Hayko Cepkin, Anadolu turnesi kapsamındaki Kayseri ve Diyarbakır konserlerinin valilik kararıyla iptal edildiğini duyurdu. Cepkin'in paylaşımı sonrası karar sosyal medyada gündem oldu, ünlü sanatçıya destek mesajları yağdı.
Rock müziğinin sevilen isimlerinden Hayko Cepkin, Anadolu turnesi kapsamında planlanan Kayseri ve Diyarbakır konserlerinin valilik kararıyla iptal edildiğini açıkladı.

Hayko Cepkin'den Manidar Paylaşım!

"MÜLKİ AMİRLERİ TARAFINDAN..."

Cepkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu turumuzun Kayseri ve Diyarbakır ayakları bölge mülki amirleri tarafından etkinlik izni verilmemesi sebebi ile listeden çıkarıldı. Zaten uğraştığımız ve bu süreçte bilinçli biletleri açmadığımız için sıkıntı yok. Ama en önemlisi olan ve artık kıymeti olmayan kalp kırıklarını neyleyeceğiz onu bilemedim" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA DESTEK MESAJLARI

Sanatçının konserlerinin peş peşe iptal edilmesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda hayranı, Cepkin'e destek mesajları paylaşarak kararın geri alınması çağrısında bulundu.
Peygamber'e Saygısızlık İçin İstenen Ceza!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ' Kimse Bize Diz Çöktüremez'
Ali Babacan İyice Şaşırdı!
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Tarihi Mektup!
CHP Gürsel Tekin'le Devam!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Görüşmesi 'Destansı' Olarak Yorumlandı!
CHP'de Özel Diktatörlüğü Devam Ediyor!
Trump Beyaz Saray'da açıkladı! Batı Şeria ilhak edilmeyecek
Dünya Erdoğan-Trump görüşmesini konuşuyor! Tarihi görüşme manşetlere taşındı
Bakan Bayraktar duyurdu! 'Yeni bir süreci başlattık'
Beyaz Saray'da samimi karşılama! Tarihi zirvede dikkat çeken kareler
Trump'ın rozeti görüşmeye damga vurdu! Tarihi zirvede dikkat çeken detay
Beyaz Saray'da tarihi zirve!
Trump'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler! Trump: “Erdoğan güçlü bir lider, herkes ona saygı duyuyor”
Bakan Işıkhan'dan CHP'li belediyelere çağrı! 'Gölge etmeyin, ödeyin'
KKTC yargısında 28 Şubat izleri! AYM liselerde başörtüsünü yasakladı
Mahmud Abbas'tan BM'ye video mesaj! Filistin'i tanıyan ülkelere teşekkür etti
MSB kaynaklarından 'SDG' uyarısı! 'Bölgesel barış ve istikrara tehdit'
Togg Almanya için tarih verdi! Her iki modelde bekleyiş bitti
Eylülde de düşüş var! Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı
Meteoroloji Uyardı! Perşembe Gününe Dikkat...

Meteoroloji Uyardı! Perşembe Gününe Dikkat...

Otomobil Devi Akıllı Sürüş Ortaklığına Giriyor!

Otomobil Devi Akıllı Sürüş Ortaklığına Giriyor!

PlayStation'dan İlginç Ödül Programı!

PlayStation'dan İlginç Ödül Programı!

Xiaomi Yeni Nesil Ürünleri Tanıttı!

Xiaomi Yeni Nesil Ürünleri Tanıttı!

En İyi Video Çeken Telefon!

En İyi Video Çeken Telefon!

Harita Uygulaması Bulanık Görüntülerden Kurtuldu!

Harita Uygulaması Bulanık Görüntülerden Kurtuldu!