Almeda Baylan Kafa Karıştırdı!

Survivor All Star 2025’te büyük bir olay yaşanmış, Almeda Baylan, çalışanlara saldırdığı gerekçesiyle diskalifiye edilmişti. Bu gelişme, izleyenleri şoke etmişti. Diskalifiye edilmesinin ardından Baylan, büyük bir popülerlik kazanmıştı.

Ekleme: 26.09.2025 - 09:52 Güncelleme: 26.09.2025 - 09:55
Diskalifiye sonrası hayatına yeni bir yön veren Almeda Baylan, sadece popülerlik kazanmakla kalmadı, aynı zamanda görünüşünde de büyük bir değişim yaşadı. 29 kilo veren ve burun estetiği olan fenomen isim, geçtiğimiz günlerde boşandığını da açıklayarak dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündemde kalan Almeda Baylan, son yaptığı paylaşımla yeniden konuşulmaya başlandı. Instagram hesabından yaptığı yeni paylaşım, 2026 yılına atıfta bulunan bir mesaj gibi algılandı.

Almeda Baylan'ın yaptığı bu paylaşım, özellikle Survivor 2026 ile ilgili spekülasyonları beraberinde getirdi. Fenomen ismin, gelecekteki Survivor yarışmasına katılma ihtimali, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir merak uyandırdı.

Paylaşımın ardından birçok takipçisi, Baylan'ın Survivor'a tekrar katılıp katılmayacağını sorgularken, bazıları da bu mesajı şifreli bir gönderi olarak yorumladı.

Bütün bu gelişmeler, Almeda Baylan'ın Survivor sonrası yaşadığı değişimi ve gelecekteki projeleriyle ilgili kafa karıştıran paylaşımlarını arttırdığını gösteriyor.


Meteoroloji Uyardı! Perşembe Gününe Dikkat...

Otomobil Devi Akıllı Sürüş Ortaklığına Giriyor!

PlayStation'dan İlginç Ödül Programı!

Xiaomi Yeni Nesil Ürünleri Tanıttı!

En İyi Video Çeken Telefon!

Harita Uygulaması Bulanık Görüntülerden Kurtuldu!

