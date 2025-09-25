  • USD: 41,40 - 41,47
Mehmet Şef Stüdyodan Kovdu!

MasterChef Türkiye'nin 2025 sezonunda heyecan doruğa çıktı. Ana kadronun iddialı isimlerinden Çağatay Doğanoğlu, hem eleme potasına girmesi hem de Mehmet Şef ile yaşadığı gerginlikle gündem oldu. Fragmanda, stüdyodan kovulan Çağatay'ın öfkesine yenik düşerek şefe doğru yürüdüğü anlar dikkat çekti. İzleyiciler, genç yarışmacının diskalifiye edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Masterchef Türkiye 2025'te dokuzuncu hafta heyecanı tüm hızıyla devam ederken stüdyoda tansiyon yükseldi. Ana kadroya katılan üçüncü yarışmacı olan Çağatay Doğanoğlu, bu hafta hem eleme potasına girmesi hem de yaşadığı büyük gerginlikle gündeme oturdu.

MEHMET ŞEF'TEN SERT UYARI

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Mavi takım kaptanı Çağatay'ın arkadaşlarıyla şakalaşarak dikkati dağıtması üzerine Mehmet Şef'in sert bir çıkış yaptığı görüldü. Daha önce uyarılmasına rağmen tavrını sürdürmesi, stüdyodaki gerilimi artırdı. Bunun üzerine Mehmet Şef, genç yarışmacıyı stüdyodan kovdu.

STÜDYODA ŞOK ANLAR

Fragmanda en dikkat çeken sahne ise Çağatay'ın, stüdyoyu terk etmek yerine öfkesine kapılarak şefe doğru yürüdüğü anlar oldu. O esnada diğer yarışmacılar devreye girerek arkadaşlarını sakinleştirmeye çalıştı. Bu gerginlik, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Yaşanan olay sonrası izleyicilerin en çok merak ettiği konu, Çağatay'ın yarışmaya devam edip etmeyeceği oldu. Diskalifiye ihtimali, yeni bölümün en çok konuşulan gündem maddesi haline geldi.

Meteoroloji Uyardı! Perşembe Gününe Dikkat...

Otomobil Devi Akıllı Sürüş Ortaklığına Giriyor!

PlayStation'dan İlginç Ödül Programı!

Xiaomi Yeni Nesil Ürünleri Tanıttı!

En İyi Video Çeken Telefon!

Harita Uygulaması Bulanık Görüntülerden Kurtuldu!

