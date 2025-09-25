  • USD: 41,40 - 41,47
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Derya Pınar Ak Direk Dansı Antrenmanlarına Devam!

Oyuncu Derya Pınar Ak, yeni filmi "Sultana" için direk dansı eğitimlerine başladı. Belaruslu bir dansçıyı canlandıracağı "Anna" karakterine yoğun şekilde hazırlanan oyuncu, antrenmanlarını aksatmıyor. Sosyal medyada paylaştığı prova görüntüleriyle de rolüne olan disiplinini hayranlarıyla buluşturuyor.

'Sıfır Kilometre' filmindeki performansıyla dikkat çeken ve 'Prens' dizisinde rolüyle adından söz ettiren Derya Pınar Ak, yeni sinema projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncu, takipçileriyle yeni rolünün hazırlık sürecini de paylaşıyor.

'ANNA' KARAKTERİ İÇİN YOĞUN ÇALIŞMA

Ak, yakında çekimlerine başlanacak 'Sultana' filminde Belaruslu bir direk dansçısı olan Anna karakterine hayat verecek. Rolün gerektirdiği fiziksel kondisyon için antrenmanlarını aksatmayan oyuncu, haftalardır direk dansı eğitimleri alıyor. Sosyal medya hesabından da prova görüntülerini yayınlayan Ak, takipçilerini bu sürece ortak ediyor.

YEDİ KADININ GÜÇ HİKÂYESİ

'Sultana' filmi, sahnede ve hayatta kendi gücünü keşfeden yedi farklı direk dansçısının hikâyesini konu alacak. Her bir karakterin kendine özgü yolculuğu ve direnişi, beyaz perdeye taşınacak. Filmde Derya Pınar Ak da bu güçlü kadınların hikâyelerinden birini canlandırarak sinema kariyerinde yeni bir adım atacak.

ÇEKİMLERE HAZIRLIK DEVAM EDİYOR

Projenin çekimlerine önümüzdeki aylarda başlanması planlanıyor. Oyuncu, rolüne hazırlanırken hem dans hem de fiziksel çalışmalarını disiplinle sürdürürken, bu süreci anbean sosyal medyada takipçileriyle buluşturuyor.
Meteoroloji Uyardı! Perşembe Gününe Dikkat...

Otomobil Devi Akıllı Sürüş Ortaklığına Giriyor!

PlayStation'dan İlginç Ödül Programı!

Xiaomi Yeni Nesil Ürünleri Tanıttı!

En İyi Video Çeken Telefon!

Harita Uygulaması Bulanık Görüntülerden Kurtuldu!

