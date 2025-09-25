Aleyna Tilki'nin Garip Rutini!

Aleyna Tilki, 16 yaşında çıkardığı 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Kısa sürede milyonlara ulaşan genç sanatçı, hem sahnedeki tavırları hem de sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla sık sık gündeme geldi. Henüz çocuk yaşta tanınmasına rağmen hız kesmeden üretmeye devam eden Tilki, farklı müzik türlerini denemesi, özgün sahne duruşu ve sık sık yaptığı açıklamalarla sektördeki adını korudu.Son olarak bir YouTube programına katılan Aleyna Tilki, kariyerinden kişisel hayatına kadar birçok konuda samimi açıklamalar yaptı. Tilki, hem müzik yolculuğuna dair deneyimlerini hem de gündelik yaşamındaki alışkanlıklarını paylaştı. Aleyna Tilki, günlük rutinini tüm ayrıntılarıyla paylaştı. Güne ışıkları ve perdeleri kapatarak başladığını söyleyen genç sanatçı, ilk olarak melankolik ve depresif şarkılar dinlediğini belirtti, 'Önce kötülükle yüzleşiyorum. Karanlık bir ortamda o duyguların içine giriyorum. Müziği açıp oturuyorum, kendimi o karanlığa bırakıyorum.'Tilki, güne böyle karamsar bir atmosferle başladıktan sonra sağlıklı besinlere yöneldiğini ifade etti. Özellikle avokadoya olan düşkünlüğü dikkat çekti, 'Avokado bana psikolojik destek veriyor. Yanımda çalışanlar da bilir, çok önem veriyorum. Avokado yüzünden arkadaşlarımla bile küstüm. Hatta en yakın arkadaşımla bile bu yüzden kavga etmiştim.'Genç sanatçı, enerjisinin günün ilerleyen saatlerinde yükseldiğini, geceleri ise zirveye ulaştığını söyledi. Bazen gece yarısından sabahın ilk ışıklarına kadar yürüyüş yaptığını dile getiren Tilki, 'Gece özgürlüğümü bulduğum zaman. 9 saat yürüdüğüm oluyor. Gece 12'de başlayıp sabah 9'a kadar yürüdüğüm oluyor. Arabam geliyor, biraz dinleniyorum, sonra yine devam ediyorum. İnsanlar sokağa çıkmaya başlamadan ben sabahı karşılıyorum.' sözleriyle şaşırttı.Aleyna Tilki, özel hayatında aradığı kriterleri de açıkladı. Dış görünüşten çok karaktere önem verdiğini belirten Tilki, 'Zeki, komik ve temiz karakterli olsun. Kadınları objeleştirmeyen, bana Aleyna Tilki olduğum için değil, insan olarak yaklaşan biri olmalı' dedi.İlk buluşmalarda samimiyetin ön planda olması gerektiğini söyleyen sanatçı, tercihini yürüyüşler, yolculuklar ve doğal anlardan yana kullandığını anlattı, 'Yürüyüş yapmak, yol yapmak, yağmurda kahve içmek… Bunlar benim için çok kıymetli. Samimi, doğal, basit şeyler bana en çok mutluluk veren şeyler.' Tilki ayrıca, ilişkilerde koruyucu ama baskıcı olmayan bir tavrı önemsediğini vurguladı, 'Eril enerji güzel ama toksik değil. Yanımda yürürken çevreme dikkat eden, güvenliği önemseyen ama bunu bana kadın olduğum için değil, sevdiği için yapan biri olmalı.'