Ünlü oyuncu evini terk etti

En son ‘Veda Mektubu' dizisindeki Alanur Yıldız karakteriyle ekranlara gelen Nurgül Yeşilçay, İstanbul'dan kaçtı.Ekranlardan uzak yaşamını İzmir'deki yeni evinde sürdüren ünlü oyuncu, kendisine doğayla iç içe bir yaşam için yeni bir ev yaptırdı.TEK KATLITek katlı müstakil evin mutfak ile iç içe olan salonu, geniş bir bahçeye açılıyor. Evde, ısınmak için şömine tercih edildi.HAVUZLUBahçenin bir bölümü yüzme havuzuna ayrılmış ve düzenlemede kalabalık misafir gruplarını da ağırlayabilecek.Ünlü oyuncu, yeni evinin yapım aşamasını hayranlarıyla sık sık paylaşmıştı. Ferah tasarımlı ve geniş bahçeli yeni ev, sosyal medyada büyük ilgi gördü.