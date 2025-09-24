Sevgilisinden özel kutlama!

Eski rol arkadaşı Aslıhan Malbora ile birlikte olan Çağatay Ulusoy 35 oldu. Sevgilisi Aslıhan Malbora bu özel gün için paylaşım yaptı.

Kübra dizisinde beraber rol alan Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora'nın geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı.Magazin gündemine bomba gibi düşen bu ilişki, çiftin Barcelona dönüşünde görüntülenmesiyle resmen doğrulanmıştı.Şu sıralar Eşref Rüya dizisiyle reytingleri altüst eden Çağatay Uluosy, 35 yaşına girdi.Daha önce sevgilisi hakkında herhangi bir paylaşım yapmayan Malbora, bu kez kural bozdu. Güzel oyuncu, Ulusoy’un doğum günü için ilk kez özel bir paylaşımda bulundu.Malbora, sevgilisinin otomobil kullanırken çektiği videoya doğum tarihini ve kırmızı kalp emojisi ekleyerek Ulusoy’un 35. yaşını kutladı.Paylaşım, kısa sürede hayranların ilgisini çekti ve sosyal medyada gündem oldu.