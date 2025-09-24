  • USD: 41,37 - 41,45
Özcan Deniz, adliyeye gitti

Sarıyer’deki villalar yüzünden bir dönem menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile aylardır knalı bıçaklı olan Özcan Deniz, tehditlerin devam etmesi üzerine bir kez daha soluğu adliyede aldı.

Ekleme: 24.09.2025 - 11:15 Güncelleme: 24.09.2025 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in, ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı gerginlik bitmiyor. Deniz, bu süreçte sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.

ÖLÜM TEHDİTLERİ VAR

Şarkıcı Deniz'in 22 yıl menajerliğini yapan ağabeyiyle arası Sarıyer'deki villalar nedeniyle bozulmuştu. İddiaya göre Deniz'in tapu iptali davası açmasına kızan ağabeyi, onu ölümle tehdit etmiş, yengesi Samar Deniz'e de hakaret etmişti.

Bu gelişmeler üzerine Özcan Deniz, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak ağabeyi Ercan Deniz hakkında tedbir kararı aldırmıştı.

UZATTI

Hiç huzuru kalmayan çocuğu ve eşi için de endişelenen ünlü şarkıcı, bir kez daha adliyeye gidip ağabeyinin tebdir kararının uzatılmasını istedi.
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Yağış olacak mı?

Banka duyurdu: Kartlar bu saatler arası kullanılamayacak

Apple duyurdu: Güncelleyen eski sürüme dönemeyecek

Yürekleri burkan olay! O nehirde balık ölümleri gerçekleşiyor

Hakkari'de gizemli kükürt vadisi: İnsanlara şifa, hayvanlara ölüm saçıyor!

Kardeşini yeniden hayata bağladı: O duyguyu anlatacak bir kelime yok!

