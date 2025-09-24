Özcan Deniz, adliyeye gitti

Sarıyer’deki villalar yüzünden bir dönem menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile aylardır knalı bıçaklı olan Özcan Deniz, tehditlerin devam etmesi üzerine bir kez daha soluğu adliyede aldı.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in, ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı gerginlik bitmiyor. Deniz, bu süreçte sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.



ÖLÜM TEHDİTLERİ VAR



Şarkıcı Deniz'in 22 yıl menajerliğini yapan ağabeyiyle arası Sarıyer'deki villalar nedeniyle bozulmuştu. İddiaya göre Deniz'in tapu iptali davası açmasına kızan ağabeyi, onu ölümle tehdit etmiş, yengesi Samar Deniz'e de hakaret etmişti.



Bu gelişmeler üzerine Özcan Deniz, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak ağabeyi Ercan Deniz hakkında tedbir kararı aldırmıştı.



UZATTI



Hiç huzuru kalmayan çocuğu ve eşi için de endişelenen ünlü şarkıcı, bir kez daha adliyeye gidip ağabeyinin tebdir kararının uzatılmasını istedi.