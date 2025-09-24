Cemre Baysel kaza geçirdi

Güzelliğiyle dikkat çeken oyunculardan Cemre Baysel'in, BLOK3 sahne adıyla tanınan rapçi Hakan Aydın ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Aşk iddialarına sessiz kalan Baysel'den hayranlarını korkutan bir haber geldi.KAZA GEÇİRDİŞimdilerde yeni dizisi Güller ve Günahlar ile izleyicisin karşısına çıkmaya hazırlanan Baysel, dizi setinde korkutan bir kaza geçirdi.Cemre Baysel geçirdiği kaza sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve sahne esnasında düştüğünü açıkladı.'DÜŞTÜM'Baysel, bacağı sargılı olarak bir karesini paylaşıp 'Sahne esnasında bayağı düştüm arkadaşlar teşekkürler.' ifadelerini not düştü.