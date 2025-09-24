  • USD: 41,37 - 41,45
Bahar Şahin'in oruç itirafı!

Sosyal medyadan yaptığı itiraflarla sık sık gündem olan Bahar Şahin, dikkat çeken videolarına bir yenisini daha ekledi.

Ekleme: 24.09.2025 - 11:09 Güncelleme: 24.09.2025 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
Eski rol arkadaşı Mine Tugay'la ilgili anlattığı ‘mobbing' iddialarıyla adından söz ettiren Bahar Şahin, bu kez sette yaşadığı bir olaydan bahsetti.

SETTE RAMAZAN

Set çalışanlarının sesi olan Şahin, Ramazan ayında çekimleri yapılan bir dizinin setinde, set çalışanının orucunu açmasına izin verilmemesinin ardından yaşadıklarını anlattı.

'İŞİ YAVAŞLATTIKLARI DÜŞÜNÜLÜR'

Şahin, “Sette dini bütün olan kişileri sevmezler. Çünkü işi yavaşlattıklarını düşünürler. Oruç tutanlara saygı duymazlar ekstra bütçe olarak görürler. Işık tutan bir abi orucunu yemek arasından kalanlarla açmak zorunda bırakıldığını söyledi. Ben de ‘Yemek getirilene kadar sahneyi oynamayacağım' dedim. Yapımcı sete gelerek gerginlik çıkardı.” sözleriyle dikkat çekti.

'SET MAHREMİYETİ'

Şahin'in, “Set mahremiyeti diye bir şey var. Tacize de uğrasanız, hırsızlıkla da suçlansanız eğer susmazsanız, yapımcılarla aranız bozulur. İş bulmanız da zorlaşır. Çoğu oyuncu bu yüzden sessiz kalıyor.” sözleri, sektördeki çalışma koşullarını yeniden gündeme getirdi.

'TUTANLARI SEVMEZLER'

Fenomen set çalışanı Yener Yalçın, Bahar Şahin'in setlerdeki oruç itirafına yanıt verdi. Bahar Şahin'i doğrulayan Yener, 'Tutanları sevmezler.' dedi.
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Yağış olacak mı?

Banka duyurdu: Kartlar bu saatler arası kullanılamayacak

Apple duyurdu: Güncelleyen eski sürüme dönemeyecek

Yürekleri burkan olay! O nehirde balık ölümleri gerçekleşiyor

Hakkari'de gizemli kükürt vadisi: İnsanlara şifa, hayvanlara ölüm saçıyor!

Kardeşini yeniden hayata bağladı: O duyguyu anlatacak bir kelime yok!

