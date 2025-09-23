  • USD: 41,34 - 41,41
Tazminatla ne yapacak?

Geçtiğimiz günlerde Pınar Altuğ Atacan hakkında 'trafik kazasında öldü' haberleri yapılmıştı. Ünlü oyuncu, açtığı davanın tazminatını nasıl değerlendireceğini söyledi.

23.09.2025
Fenomen dizilerden Çocuklar Duymasın'da 'Meltem' rolüyle hafızalara kazınan ve sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Pınar Altuğ Atacan, bir süredir 'öldü' haberleriyle gündem geliyordu.

Hakkında haberler için dava açacağını duyuran Atacan'dan yeni açıklama geldi.

"ÇOK GÜZEL OLACAK"

Ünlü oyuncu, tazminat davasından kazanacağı parayı nasıl değerlendireceğini açıkladı. Ünlü isim, “Şu anda erişim yasağı geldi hepsine. Hiçbir yerde haberi göremezsiniz. Yorum yasağı geldi. Şimdi tazminatı gelecek. Çok güzel olacak. O gelen parayı da ihtiyacı olan birine yollarız elbette.” şeklinde konuştu.

"GAYET İYİYİM"

Hakkında çıkan asılsız haberleri yalanlayarak Instagram hesabından açıklama yapan Pınar Altuğ Atacan, “TikTok üzerinden yayın yapan bir magazin sayfası, benim bir trafik kazası sonucu hayatımı kaybettiğime dair kurgulu bir haber yapmış. Ailem, eşim, dostum, sevenlerim… Dünden beri aldığım telefonların haddi hesabı yok. Haklarında gereken hukuki işlemleri başlatacağız. Gayet iyiyim, son derece sağlıklıyım.” demişti.

Bankacılıkta masrafsız dönem! Tek ATM’de 6 banka birleşiyor

Bu plaka sahipli araçlar dikkat! 30 gün süre verildi

Google artık sırlarınızı saklayamayacak! Rakipler verilerinize erişebilecek

Buzdolabı Magnetleri Çok Güçlü!

Güncelleme Sonrası Önemli Hata!

Ücretsiz Oyunları Açıkladı!

