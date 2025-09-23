Tazminatla ne yapacak?

Fenomen dizilerden Çocuklar Duymasın'da 'Meltem' rolüyle hafızalara kazınan ve sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Pınar Altuğ Atacan, bir süredir 'öldü' haberleriyle gündem geliyordu.Hakkında haberler için dava açacağını duyuran Atacan'dan yeni açıklama geldi.Ünlü oyuncu, tazminat davasından kazanacağı parayı nasıl değerlendireceğini açıkladı. Ünlü isim, “Şu anda erişim yasağı geldi hepsine. Hiçbir yerde haberi göremezsiniz. Yorum yasağı geldi. Şimdi tazminatı gelecek. Çok güzel olacak. O gelen parayı da ihtiyacı olan birine yollarız elbette.” şeklinde konuştu.Hakkında çıkan asılsız haberleri yalanlayarak Instagram hesabından açıklama yapan Pınar Altuğ Atacan, “TikTok üzerinden yayın yapan bir magazin sayfası, benim bir trafik kazası sonucu hayatımı kaybettiğime dair kurgulu bir haber yapmış. Ailem, eşim, dostum, sevenlerim… Dünden beri aldığım telefonların haddi hesabı yok. Haklarında gereken hukuki işlemleri başlatacağız. Gayet iyiyim, son derece sağlıklıyım.” demişti.