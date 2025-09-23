O paylaşıma beğeni yağdı
Ekranların güzel oyuncularından Ebru Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fotoğraflarla konuşuldu.
Ekrana gelen popüler birçok projede rol alan başarılı oyuncu Ebru Şahin, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
SOSYAL MEDYANIN AKTİF ÜNLÜLERİNDEN
Şahin, kot pantolon ve sade kombiniyle verdiği pozları Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.
31 yaşındaki oyuncunun yeni kareleri, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alarak sosyal medyada gündem oldu.
Ebru Şahin, Milli basketbolcu Cedi Osman ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.
