O paylaşıma beğeni yağdı

Ekrana gelen popüler birçok projede rol alan başarılı oyuncu Ebru Şahin, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.Şahin, kot pantolon ve sade kombiniyle verdiği pozları Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.31 yaşındaki oyuncunun yeni kareleri, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alarak sosyal medyada gündem oldu.Ebru Şahin, Milli basketbolcu Cedi Osman ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.