Bir türlü boşanamıyorlar!

Şu sıralar Fikret Orman ile yaşadığı aşkla gündemde olan Güzide Duran, boşanma sürecinde olduğu eşi Adnan Aksoy'a yeni bir dava açtığını açıkladı.

Ekleme: 23.09.2025 - 15:07 Güncelleme: 23.09.2025 - 15:08 / Editör: Ozge Selin
Evlendikten sonra Türkiye'yi terk eden manken Güzide Duran, 16 yıldır evli olduğu Adnan Aksoy'dan boşanmaya çalışıyor.

Duran, boşanma sürecinde Fikret Orman'la yaşadığı ilişkiyle Aksoy'un tepkisini çekmişti; Duran da geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarla boşanma sürecinin zorluklarından ve iki çocuğunun babası olan Aksoy ile henüz boşanamamaktan duyduğu sıkıntıyı dile getirmişti.

'KENDİ SOYADIMI KULLANMAK İSTİYORUM'

Son paylaşımlarında sadece kendi soyadını kullanmak için yeni bir dava açtığını açıklayan Güzide Duran; 'Geçen hafta, sadece kendi soyadımı kullanmak için dava açmış bulunmaktayım. Önce kendi soyadımı kullanma özgürlüğüme, sonra da istemediğim bir evlilikten çıkma hakkıma kavuşacağıma olan inancım tamdır.' ifadelerini kullandı.

