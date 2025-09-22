  • USD: 41,34 - 41,41
  • EURO: 48,76 - 48,85
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ufuk Özkan Gerçeği Anlattı!

Geçtiğimiz günlerde intihar iddialarıyla gündeme gelen oyuncu Ufuk Özkan, yoğun bakımdan çıktıktan sonra sessizliğini bozdu. Karaciğer tedavisi için kullandığı ilaçları yanlış saatte aldığı için zehirlenme yaşadığını söyleyen Özkan, "Oğluma asla böyle bir şey yaşatmam, tiyatroya devam ediyorum" dedi.

Ekleme: 22.09.2025 - 10:50 Güncelleme: 22.09.2025 - 10:52 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Haberler.com
Türk televizyonunun unutulmaz dizilerinden Geniş Aile'de 'Cevahir' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Özkan, son günlerde sağlık sorunları ve hakkında çıkan iddialarla gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan haberlere göre, Özkan'ın Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı öne sürülmüştü. Ancak oyuncunun kardeşi bu iddiaları kesin bir dille yalanlamış, Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.

Ufuk Özkan Gerçeği Anlattı!

'İLAÇLARIMI YANLIŞ SAATTE ALDIM'

Yoğun bakımdan çıktıktan sonra sessizliğini Sabah'a bozan Ufuk Özkan, iddialara net yanıt verdi. Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle ağır ilaçlar kullandığını belirten Özkan, şunları söyledi, 'İş yoğunluğundan dolayı ilaçlarımı yanlış zamanlarda aldım, zehirlenme yaşadım. Ne oğlumu ne de çalışma arkadaşlarımı yarı yolda bırakacak bir adam değilim. Benim 17 yaşında oğlum var, ona asla böyle bir şey yaşatmam.'

'SOSYAL MEDYADA YALAN HABERLER YAYILDI'

Oyuncu, sosyal medyada çıkan haberlerden duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi, 'Sosyal medyada birtakım tipler var. Doğru mu, değil mi bakmadan kafalarından haber uyduruyorlar. Reklam almak, para kazanmak için insanların aile ve insani değerlerini hiçe sayıyorlar.'

'DOKTORUM TEDAVİ SÜRECİMİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR'

Hastalığıyla ilgili de bilgi veren Özkan, tedavi sürecini şu sözlerle anlattı: Her yıl karaciğer kontrolümü yaptırıyorum. Doktorum Prof. Dr. Onur Yaprak'ın gözetiminde, nakli geciktirmek için tedavim sürüyor. Dört ağır ilaç kullanıyorum, bunları da tam saatinde almam gerekiyor. Ancak o gün telefonum kapalıydı ve ilaçları yanlış zamanda aldım. Bunun üzerine zehirlenme yaşadım ve hastaneye kaldırıldım. Doktorlar midemi yıkadı, bir gün yoğun bakımda kaldım. Olay bu kadar.

'SAĞLIĞIM YERİNDE, OYUNLARA DEVAM EDİYORUM'

Özkan, sağlık durumunun iyi olduğunu ve çalışmalarına devam ettiğini belirtti, 'Normalde karaciğer hastalarında ödem, halsizlik, iştahsızlık olur ama bende çok şükür öyle bir şey yok. Tiyatro oyunlarıma devam ediyorum. Her şey yolunda.'
BM'de Gazze Zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump bir araya geldi
Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a salvolar! 'Haberim yok diyemezsin'
ABB'de konser skandalı! “42 milyonluk konser 5 milyona düştü”
Mansur Yavaş’tan İtiraf Gibi Açıklama! Gökçek Dönemi İçin “Usulsüzlük Yok” İtirafı
Devlet Bahçeli'den çarpıcı Gazze mesajı! 'Filistin'in güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor
Türkiye’nin hamleleri İsrail’i panikletti! 'Erdoğan Washington’a güçlü kartlarla geliyor'
Trump'tan BM'ye sert eleştiri! 'Boş laf duyuyoruz, boş laf savaş bitirmez'
Ürdün'e geçiş süresiz kapatıldı! Soykırımcı Netanyahu Filistin'in tanınmasını kaldıramadı
Genel Sekreter Guterres: BM ilkeleri kuşatma altında! ‘Gazze’de sistematik yok ediş yaşanıyor’
İngiliz müzik grubundan Spotify'a boykot! 'İsrail'in soykırımına müzik yok'
Sıvacı Adem Soytekin'den bomba sözler! '200’ün üzerinde belgeyi savcılığa teslim ettim'
İsrail halkı Netanyahu'yu beceriksizlikle suçladı! Filistin'i tanıyan devletlere ise...
Cumhurbaşkanlığı kabine üyelerinden peş peşe paylaşım! 'Erdoğan, sessiz dünyanın vicdanıdır'
CHP'de sular durulmuyor! Berhan Şimşek’i disipline sevk ettiler
Metrobüs kazaları sonrası Oytun Erbaş'tan çarpıcı açıklama! 'Sınırlama getirilmesi lazım'
İzmir Karşıyaka'da işçiler eylemde
Bir vurgun daha ortaya çıkıyor! Osman Gökçek o sözlerle duyurdu
TELE1'deki skandal KJ'ye ilişkin Yanardağ özür diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin’in Birleşmiş Milletlere tam üyeliğinin de artık vakti gelmiştir
Bankacılıkta masrafsız dönem! Tek ATM’de 6 banka birleşiyor

Bankacılıkta masrafsız dönem! Tek ATM’de 6 banka birleşiyor

Bu plaka sahipli araçlar dikkat! 30 gün süre verildi

Bu plaka sahipli araçlar dikkat! 30 gün süre verildi

Google artık sırlarınızı saklayamayacak! Rakipler verilerinize erişebilecek

Google artık sırlarınızı saklayamayacak! Rakipler verilerinize erişebilecek

Buzdolabı Magnetleri Çok Güçlü!

Buzdolabı Magnetleri Çok Güçlü!

Güncelleme Sonrası Önemli Hata!

Güncelleme Sonrası Önemli Hata!

Ücretsiz Oyunları Açıkladı!

Ücretsiz Oyunları Açıkladı!