Rasim Ozan Kütahyalı Sessiz Sedasız Evlendi!

Ünlü televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, kendisinden 20 yaş küçük Pınar Ayaz ile evlendi. Spor dünyasında tanınan bir pilates antrenörü olan Pınar Ayaz, sosyal medya hesabından "Sen benim her şeyimsin. Hayatımın en anlamlı günü" notuyla nikah fotoğraflarını paylaştı.

Televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, ikinci kez nikah masasına oturdu. Sosyal medya hesabından nikahından görüntüler paylaşan Kütahyalı, tören için 'Aile arası sade bir nikâhtı' ifadelerini kullandı.Kütahyalı, nikah sonrası yaptığı açıklamada, 'Benim evlendiğim gün Ali Koç dönemi bitti' sözleriyle dikkat çekti.Kütahyalı'nın eşi Pınar Ayaz, sosyal medya hesabından 'Sen benim her şeyimsin. Hayatımın en anlamlı günü' notuyla nikah fotoğraflarını paylaştı.Sade geçen törene çiftin yakın arkadaş çevresi katıldı. 2023 yılında gazeteci Nagehan Alçı ile olaylı bir şekilde boşanan Kütahyalı, böylece ikinci evliliğini gerçekleştirmiş oldu.Pilates antrenörü olan Pınar Ayaz, spor dünyasında tanınan bir isim. Aktif olarak bir spor merkezinde görev yapan Ayaz, sağlıklı yaşam tarzı ve sporcu kimliğiyle biliniyor. Sosyal medyada da bu yönünü yansıtan paylaşımlar yapıyor.Nagehan Alçı ile meslektaşı Rasim Ozan Kütahyalı 2010 yılında evlenmiş çiftin bu evlilikten ikiz çocukları dünyaya gelmişti. 2023 yılının Ekim ayında 13 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandıran ünlü çift 40 milyon lira tazminat ile uzun süre magazin manşetlerinde yer edinmişti.